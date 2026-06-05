Baratas gigantes, comércio ilegal e uma apreensão recorde: o caso que surpreende a Austrália

Entre os exemplares encontrados estavam as conhecidas baratas-sibilantes de Madagáscar e as baratas dubia , espécies cuja importação, posse, reprodução e comercialização são proibidas na Austrália.

As autoridades australianas apreenderam mais de 100 mil baratas exóticas ilegais , avaliadas em cerca de 200 mil dólares australianos (aproximadamente 123 mil euros) , numa operação realizada junto de um criador comercial no estado de Nova Gales do Sul. Segundo a BBC , trata-se da maior apreensão de invertebrados exóticos ilegais alguma vez registada no país.

As autoridades alertam que estes insetos representam um risco para a biodiversidade local, podendo contribuir para a propagação de doenças e causar danos à fauna nativa e à agricultura. Os animais apreendidos serão abatidos e eliminados pelas entidades competentes.

“Estamos a assistir à criação e comércio ilegal de baratas exóticas e estamos a alertar empresas do setor dos animais de estimação e os seus proprietários ”, afirmou um porta-voz do Departamento das Alterações Climáticas, Energia, Ambiente e Água da Austrália, citado pela BBC.

O mesmo responsável advertiu que quem for encontrado na posse destas espécies poderá enfrentar sanções ao abrigo da legislação federal australiana. “ Se for detetado a possuir, reproduzir ou comercializar baratas exóticas, como as dubia ou as baratas-sibilantes de Madagáscar, os animais serão apreendidos e poderá enfrentar penalizações legais ”, acrescentou.

As baratas dubia são frequentemente utilizadas como alimento para répteis de estimação. Por isso, as autoridades aconselharam os proprietários destes animais a recorrerem a alternativas legais, como grilos e baratas-da-madeira.

As baratas-sibilantes de Madagáscar , consideradas uma das maiores espécies do mundo, podem atingir o tamanho da palma de uma mão e são conhecidas pelo som semelhante a um assobio que produzem, suficientemente alto para ser ouvido por humanos.

Stefanie Lesser, especialista na captura de serpentes em Bathurst, afirmou à emissora australiana ABC que já observou a venda destes insetos através da internet para alimentação de répteis. “ As pessoas têm-nas porque são grandes, mais ou menos do tamanho da palma da mão ”, explicou.

Segundo a BBC, a apreensão ocorreu na cidade de Bathurst, situada cerca de 200 quilómetros a oeste de Sydney.