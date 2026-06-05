- Noticiário das 10h
- 05 jun, 2026
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Derby de Epsom, a corrida de cavalos mais importante de Inglaterra, arranca esta sexta-feira
05 jun, 2026 - 08:55
A polícia britânica dá conta de que será "uma das maiores operações do ano" para garantir a segurança do evento.
O Derby de Epsom, a corrida de cavalos mais importante de Inglaterra, realiza-se a partir desta sexta-feira numa edição que espera receber cerca de 60 mil pessoas.
Entre elas, devem estar presentes algumas celebridades, assim como a família real, incluindo Rei Carlos III e a rainha-consorte, Camilla.
À BBC, a polícia britânica dá conta de que será "uma das maiores operações do ano" para garantir a segurança do evento.
No ano passado, quatro pessoas foram detidas, menos do que em 2024, em que houve 10 detidos.
A corrida de cavalos decorre ao longo de 2.423 metros e realiza-se anualmente desde 1780. O evento deste fim de semana trata-se da 247.ª edição.
Nos últimos três anos, um cavalo treinado por Aidan O'Brien foi sempre o vencedor do Epsom Derby. Desde a sua primeira vitória, em 2001, este treinador já treinou 11 cavalos vencedores, de longe o mais titulado deste século.
E se já está tudo a postos para a edição deste ano, o "The Sun" dá conta que já estão à venda bilhetes e pacotes de viagem para o Epsom Derby do próximo ano. O plano mais barato de hospedagem custa 179 libras (pouco mais de 206 euros).
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