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Derby de Epsom, a corrida de cavalos mais importante de Inglaterra, arranca esta sexta-feira

05 jun, 2026 - 08:55

A polícia britânica dá conta de que será "uma das maiores operações do ano" para garantir a segurança do evento.

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O Derby de Epsom, a corrida de cavalos mais importante de Inglaterra, realiza-se a partir desta sexta-feira numa edição que espera receber cerca de 60 mil pessoas.

Entre elas, devem estar presentes algumas celebridades, assim como a família real, incluindo Rei Carlos III e a rainha-consorte Camilla.

À BBC, a polícia britânica dá conta de que será "uma das maiores operações do ano" para garantir a segurança do evento.

No ano passado, quatro pessoas foram detidas, menos do que em 2024, em que houve 10 detidos.

A corrida de cavalos decorre ao longo de 2.423 metros e realiza-se anualmente desde 1780. O evento deste fim de semana trata-se da 247.ª edição.

Nos últimos três anos, um cavalo treinado por Aidan O'Brien foi sempre o vencedor do Epsom Derby. Desde a sua primeira vitória, em 2001, este treinador já treinou 11 cavalos vencedores, de longe o mais titulado deste século.

E se já está tudo a postos para a edição deste ano, o "The Sun" dá conta que já estão à venda bilhetes e pacotes de viagem para o Epsom Derby do próximo ano. O plano mais barato de hospedagem custa 179 libras (pouco mais de 206 euros).

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