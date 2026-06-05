- Noticiário das 13h
- 05 jun, 2026
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Luísa Sobral edita novo álbum em outubro que apresenta em novembro em Lisboa e Porto
05 jun, 2026 - 13:03 • Lusa
"Felicidade" foi divulgada esta sexta-feira e é o primeiro single do álbum.
A cantora Luísa Sobral edita em outubro um novo álbum, "Cartas de Desamor", que é apresentado ao vivo em novembro em Lisboa e no Porto, e cujo primeiro "single" está disponível a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais.
De acordo com o agenciamento de Luísa Sobral, num comunicado enviado à Lusa, o oitavo álbum da artista, que é editado a 9 de outubro, "assinala a sua aproximação à música tradicional portuguesa".
"Explorando novos territórios, este trabalho nasce como um renascimento criativo e emocional após um período de maior introspeção. Sem nunca perder o foco nas letras e na canção de autor, a compositora cruza a sua identidade com os ritmos e as percussões da nossa cultura", lê-se no comunicado.
A produção de "Cartas de Desamor" ficou a cargo de Ricardo Dias, que já trabalhou com músicos como Fausto Bordalo Dias ou Vitorino, e "conta com algumas participações especiais".
A primeira canção do álbum a ser divulgada, "Felicidade", "nascida do pulsar de um adufe, surge como o primeiro raio de sol após a tempestade, celebrando o regresso da alegria".
"Para o novo disco propus-me a incorporar aspetos da música tradicional portuguesa nas minhas composições e a canção "Felicidade", por exemplo, nasceu de um ritmo de adufe. É algo diferente de tudo aquilo que já fiz, mas essa é a magia da arte, a possibilidade de nos reinventarmos a cada novo projeto", afirmou Luísa Sobral, citada no comunicado.
Os concertos de apresentação de "Cartas de Desamor" estão agendados para os dias 11 e 19 de novembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto, respetivamente.
Os bilhetes para Lisboa custam entre os 18 e os 35 euros, e para o Porto entre os 25 e os 35 euros.
Luísa Sobral deu-se a conhecer ao público em 2003, quando ficou em terceiro lugar num concurso televisivo de novos talentos musicais.
Em 2011 editou o primeiro álbum, "The Cherry On My Cake", depois de uma estada nos Estados Unidos, onde estudou na Berklee College of Music, em Boston.
Seguiram-se "There"s a flower in my bedroom" (editado em 2013), que contou com participações de Jamie Cullum, António Zambujo e Mário Laginha, "Lu-Pu-i-Pi-Sa-Pa" (2014), dedicado ao público infantil, "Luísa" (2016), "Rosa" (2018), o mini-a´lbum de canc¸o~es de embalar "Camomila" (2021) e "DanSando" (2022).
Paralelamente, Luísa Sobral desenvolveu a faceta de compositora escrevendo temas para vários cantores, entre os quais Ana Moura, António Zambujo, Gisela João, Carolina Deslandes, Marco Rodrigues e Mayra Andrade.
Em 2017, Luísa Sobral escreveu a canção que daria a Portugal a primeira vitória no Festival Eurovisão da Canção, "Amar pelos dois", interpretada pelo irmão, Salvador Sobral.
Em 2022 estreou-se nos livros, com "Quando a Porta Fica Aberta" (2022), dedicado ao público infantil, para quem editou também "O Peso das Palavras" (2024).
No ano passado publicou o primeiro romance, "Nem Todas as Árvores Morrem de Pé", e em maio deste ano o livro de crónicas "Na minha janela".
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