Luísa Sobral edita novo álbum em outubro que apresenta em novembro em Lisboa e Porto

A cantora Luísa Sobral edita em outubro um novo álbum, "Cartas de Desamor", que é apresentado ao vivo em novembro em Lisboa e no Porto, e cujo primeiro "single" está disponível a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais.

De acordo com o agenciamento de Luísa Sobral, num comunicado enviado à Lusa, o oitavo álbum da artista, que é editado a 9 de outubro, "assinala a sua aproximação à música tradicional portuguesa".

"Explorando novos territórios, este trabalho nasce como um renascimento criativo e emocional após um período de maior introspeção. Sem nunca perder o foco nas letras e na canção de autor, a compositora cruza a sua identidade com os ritmos e as percussões da nossa cultura", lê-se no comunicado.

A produção de "Cartas de Desamor" ficou a cargo de Ricardo Dias, que já trabalhou com músicos como Fausto Bordalo Dias ou Vitorino, e "conta com algumas participações especiais".

A primeira canção do álbum a ser divulgada, "Felicidade", "nascida do pulsar de um adufe, surge como o primeiro raio de sol após a tempestade, celebrando o regresso da alegria".

"Para o novo disco propus-me a incorporar aspetos da música tradicional portuguesa nas minhas composições e a canção "Felicidade", por exemplo, nasceu de um ritmo de adufe. É algo diferente de tudo aquilo que já fiz, mas essa é a magia da arte, a possibilidade de nos reinventarmos a cada novo projeto", afirmou Luísa Sobral, citada no comunicado.