Quase desapareceu, mas agora bate recordes: nunca houve tantos linces-ibéricos em Portugal

A população de lince-ibérico em Portugal atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre, com 394 animais registados, incluindo 129 crias nascidas este ano, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério do Ambiente e Energia, no âmbito do Dia Mundial do Ambiente.

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Os números fazem parte do mais recente censo ibérico, que contabilizou 2.663 linces-ibéricos na Península Ibérica, quase o dobro dos registados em 2021 e mais de 26 vezes acima da população existente em 2002, quando a espécie esteve à beira da extinção.

Em Portugal, dos 394 animais identificados, 265 são adultos ou subadultos, refletindo uma trajetória de crescimento sustentado da espécie nos últimos anos.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada em comunicado, considera que "a recuperação do lince-ibérico é uma das maiores histórias de sucesso da conservação da natureza na Europa", sublinhando que os resultados demonstram ser possível "inverter processos de perda de biodiversidade quando existe conhecimento científico, compromisso político, cooperação internacional e envolvimento das comunidades locais".

O censo de 2025 registou ainda 542 fêmeas reprodutoras, mais 72 do que no ano anterior, e 952 crias nascidas em toda a Península Ibérica. A presença do lince foi confirmada em 26 áreas geográficas distintas, com reprodução em 18 desses núcleos.

Assinalando o Dia Mundial do Ambiente, a governante destacou também o papel de Portugal na recuperação da espécie ameaçada. "Estes números mostram que Portugal está a contribuir ativamente para a recuperação de espécies ameaçadas e para a construção de ecossistemas mais resilientes para as futuras gerações", afirmou.

Segundo o Ministério do Ambiente e Energia, os resultados alcançados são fruto de mais de duas décadas de trabalho conjunto entre administrações públicas, centros de reprodução, proprietários e gestores do território, organizações científicas e associações de conservação da natureza. O Governo destaca ainda o contributo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e do Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico, em Silves.

Contudo, apesar da evolução positiva, o comunicado alerta que subsistem desafios importantes, nomeadamente a redução da mortalidade por atropelamento e o reforço da conectividade ecológica entre habitats, considerados essenciais para consolidar a recuperação da espécie a longo prazo.

Portugal e Espanha reafirmaram, por isso, o compromisso de continuar a investir na proteção da biodiversidade, na restauração dos ecossistemas e em políticas de conservação capazes de produzir resultados concretos para a natureza.