Serra da Estrela reconhecida como Reserva da Biosfera da UNESCO

A candidatura da Serra da Estrela a Reserva da Biosfera da UNESCO foi aprovada esta sexta-feira pelo Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (MAB), reunido em Hernandarias, no Paraguai.

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A nova Reserva da Biosfera da Estrela abrange uma área de 2.372,99 quilómetros quadrados distribuída pelos municípios de Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Covilhã.

A classificação assenta numa organização territorial composta por uma Zona Núcleo com 212,55 quilómetros quadrados, uma Zona Tampão com 679,65 quilómetros quadrados e uma Zona de Transição com 1.480,80 quilómetros quadrados.

Segundo a informação divulgada, o território inclui 30 habitats identificados na Diretiva Habitats da União Europeia e reúne uma significativa diversidade biológica e cultural. A área integra ecossistemas de montanha, espécies endémicas e sistemas agroecológicos associados à presença humana ao longo de várias gerações.

O processo de candidatura resultou de uma participação alargada de autarquias, organizações ambientais, comunidade educativa e sociedade civil. O trabalho teve como referência o Plano de Cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela, aprovado em novembro de 2024.

Com esta aprovação, a Serra da Estrela passa a acumular duas distinções atribuídas pela UNESCO no mesmo território. Ao reconhecimento como Geopark Global UNESCO, obtido em julho de 2020, junta-se agora o estatuto de Reserva da Biosfera, estando prevista uma gestão integrada dos dois instrumentos.