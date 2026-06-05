​Tribeca Festival volta a Lisboa, mas noutra data e noutra casa

O Tribeca Festival Lisboa volta a Portugal em 2026, mas noutro local e noutra data. A organização anunciou esta sexta-feira que o evento vai realizar-se entre 9 e 13 de dezembro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Nos anos anteriores, o Tribeca Festival aconteceu no Hub Criativo do Beato. Em 2024, aconteceu em meados de outubro, nos dias 18 e 19. No ano seguinte, cresceu mais um dia, entre 30 de outubro e 1 de novembro.

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O programa da edição deste ano ainda não é conhecido, mas nos anos anteriores marcaram presença na capital portuguesa nomes mundialmente famosos da sétima arte, como os atores Robert De Niro, um dos fundadores do festival, ou Whoopi Goldberg e Meg Ryan, entre outros, mas também os portugueses Ricardo Araújo Pereira ou Daniela Ruah.

O Tribeca Festival nasceu há 25 anos, em Nova Iorque. A edição em Portugal é a única feita fora dos Estados Unidos.

“Lisboa tornou-se uma das capitais culturais e criativas mais dinâmicas da Europa. O Tribeca Festival Lisboa foi criado para construir uma ponte cultural duradoura entre Lisboa e Nova Iorque, ligando o talento, os criadores, os media e a indústria portuguesa a audiências, oportunidades e conversas culturais internacionais”, lê-se no site do Tribeca Festival Lisboa.

A Renascença é a rádio oficial do Tribeca Festival desde o primeiro ano em Portugal.