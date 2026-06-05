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Vida Selvagem

Urso fugitivo? Animal terá aberto janela para fugir da polícia depois de atacar quatro pessoas

05 jun, 2026 - 15:09 • Olímpia Mairos

Animal continua desaparecido no Japão depois de alegadamente destrancar uma janela e escapar das instalações onde se encontrava cercado pelas autoridades.

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Urso ataca pessoas no Japão
Urso que atacou quatro pessoas em Fukushima foge de fábrica após abrir janela

O urso que atacou quatro pessoas na cidade de Fukushima, no Japão, e que posteriormente se refugiou numa fábrica de eletrónica, poderá ter conseguido escapar sozinho das instalações ao destrancar uma janela, segundo revelaram as autoridades locais citadas pelo The Japan News.

O incidente ocorreu na terça-feira, quando o animal foi avistado numa zona residencial situada a cerca de três quilómetros da estação ferroviária de Fukushima. As vítimas, com idades compreendidas entre os 20 e os 80 anos, sofreram ferimentos durante os ataques.

Após os incidentes, o urso entrou numa fábrica de eletrónica, onde permaneceu durante mais de um dia sem ser capturado. Contudo, na noite de quarta-feira, por volta das 22h45, um agente policial observou o animal a circular nas instalações e, pouco depois, outro elemento das forças de segurança confirmou que este já tinha abandonado o local.

De acordo com o governo municipal, uma das janelas da fábrica apresentava a fechadura destrancada e a rede de proteção rasgada, levando as autoridades a acreditar que o próprio urso terá aberto a janela para conseguir fugir.

"O urso é extremamente inteligente", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Fukushima, Yuki Baba, durante uma conferência de imprensa realizada na quinta-feira. "Faremos tudo para garantir a segurança", acrescentou.

Apesar da fuga, não foram registados novos feridos desde o ataque inicial. O paradeiro do animal continua desconhecido e a polícia mantém um estado de alerta elevado, enquanto prosseguem as buscas para localizar o urso e evitar novos incidentes.

O caso tem despertado grande atenção no Japão, não só pela violência dos ataques, mas também pelo comportamento invulgar do animal. Segundo relatos anteriores das autoridades, o urso terá ainda sido visto a utilizar as patas dianteiras para abrir uma torneira e beber água enquanto permanecia no interior da fábrica.

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