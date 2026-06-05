Vídeo da reação da panda Fu Bao ao seu antigo tratador sul-coreano? É falso

O vídeo da alegada reação da panda fêmea Fu Bao ao chamamento do seu antigo tratador sul-coreano é falso e foi gerado por inteligência artificial (IA), mas está a ser partilhado como real, incluindo por órgãos de comunicação social.

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Alegação: "Fu Bao ficou famosa em todo o mundo. E quando ouviu novamente a voz de alguém que fez parte da sua história, a sua reação emocionou milhões de pessoas."

Dezenas de contas em várias redes sociais estão a partilhar um vídeo do alegado reencontro entre Fu Bao, uma panda gigante que nasceu em cativeiro na Coreia do Sul, e o seu ex-tratador sul-coreano, Kang Cheol-won, que a teria visitado no centro onde o animal vive atualmente na China: https://archive.ph/HPibm (exemplo).

No vídeo, vê-se o que parece ser um tratador, vestido com um uniforme verde, ao lado de um repórter de imagem, a chamar um panda que está de costas a comer. Após dois chamamentos por "Fu Bao", o animal levanta-se, abre a boca e os braços com espanto e corre em direção ao tratador.

"Dizem que os animais vivem o momento. Mas então como explicar isto? Fu Bao ficou famosa em todo o mundo. E quando ouviu novamente a voz de alguém que fez parte da sua história, a sua reação emocionou milhões de pessoas", descreveu uma clínica veterinária brasileira no Instagram, num vídeo com alegadas imagens do reencontro que conta já com mais de 38 milhões de visualizações: https://archive.ph/XQi88 e https://archive.ph/wLhlH.

Esta versão, que inclui imagens anteriores da passagem de Fu Bao pela Coreia do Sul, acabou por ser exibida como "uma boa notícia" no final do Jornal Nacional da TVI, na quinta-feira, com o pivô a destacar o momento "arrebatador" do alegado reencontro: https://archive.ph/u4gSa (1:25:32).

Esse momento foi destacado nas redes sociais da TVI e da CNN Portugal, onde obteve mais de 1,2 milhões de visualizações antes de ser eliminado (https://archive.ph/R1zGM): "Fu Bao foi o primeiro panda gigante fêmea a nascer na Coreia do Sul. E ficou famosa a relação especial que desenvolveu com o seu tratador, o avô Kang, como ficou conhecido na Coreia. O avô Kang visitou Fu Bao na sua nova casa e usou o mesmo som para a chamar. O que aconteceu é arrebatador."

O 'fait divers' do Jornal da Noite também mereceu destaque no TikTok da TVI, onde continua disponível e já conta com mais de 281 mil visualizações: https://archive.ph/bZngW e https://archive.ph/RzlU3.

Factos: o vídeo é falso e foi gerado por IA

A verificação da Lusa Verifica concluiu que Fu Bao existe de facto, assim como o tratador sul-coreano Kang Cheol-won, mas a análise das imagens suscitou dúvidas imediatas sobre a versão que circula.

Entre os alertas estão aspetos como a reação exagerada de Fu Bao, as inscrições na camisola do repórter de imagem sem relação direta com a China ou com a Coreia do Sul, bem como a câmara de filmar ao ombro do repórter, que possui um estranho ecrã na traseira que não mostrava as imagens que estariam a ser gravadas.

As pesquisas reversas por alguns fotogramas do vídeo devolveram dezenas de resultados em redes sociais, quase todos a apresentar a história como real, mas alguns a alertar para a possibilidade de se tratar de imagens geradas por IA: https://archive.ph/MergA e https://archive.ph/poBlR (exemplos).

Pesquisas adicionais em meios de comunicação social chineses e sul-coreanos também não permitiram encontrar notícias recentes sobre o alegado reencontro, apenas artigos, vídeos e encontros anteriores, todos menos efusivos: https://archive.ph/po5AP e https://archive.ph/aDAao.

No entanto, a comparação do vídeo viral com dezenas de outros vídeos mais credíveis, publicados em canais de YouTube especializados, permitiu concluir que as imagens são falsas.

A comparação da porta de serviço da instalação, por exemplo, permite perceber que a porta real não tem a janela mostrada no vídeo falso, nem as dobradiças do lado direito, nem sequer uma maçaneta: https://archive.ph/EZr5d e https://archive.ph/V7e8i.

O vídeo falso também falha noutros pormenores da instalação, como um pequeno lago quase em frente à porta, uma lâmpada sobre a porta e uma câmara de segurança na parede, elementos que não existem na realidade. O número de estrias na parede de betão também é superior no vídeo falso e inclui um rodapé inexistente na instalação real.

Pesquisas adicionais por palavras-chave em chinês, bem como pesquisas reversas complementares, permitiram encontrar a provável origem do embuste: uma conta no YouTube aparentemente registada em Singapura, em nome de "Maria Melgarejo", criada há menos de um mês e com vários vídeos claramente gerados por IA, sobretudo os mais populares: https://archive.ph/Dtmei.

A Lusa Verifica não verificou todos os mais de cem vídeos já publicados, mas um deles, publicado a 27 de maio e com mais de 66 milhões de visualizações, corresponde às imagens falsas de Fu Bao que estão a ser partilhadas: https://archive.ph/SeREJ. A mesma conta divulgou entretanto outra versão igualmente fantasiosa, que já contabiliza mais de 20 milhões de visualizações: https://archive.ph/o5wJE.

Contraditório

A Lusa Verifica contactou várias entidades ligadas a Fu Bao na China e na Coreia do Sul, incluindo o Wolong Shenshuping Panda Base, instituição onde vive atualmente, mas ainda não obteve respostas.

Também foram alertadas e questionadas as direções de informação da TVI e da CNN Portugal sobre qual foi a fonte do Jornal Nacional, se foi feita alguma verificação de factos antes da difusão do vídeo e se foi encontrada alguma fonte fidedigna fora das redes sociais, questões que continuam sem resposta.

A TVI e a CNN Portugal limitaram-se a apagar a publicação conjunta que tinham no Instagram, onde esteve disponível durante pelo menos 15 horas, mas mantiveram a publicação no TikTok da TVI.

Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso o vídeo viral do alegado reencontro entre o tratador sul-coreano de pandas gigantes, Kang Cheol-won, e Fu Bao, uma fêmea de panda gigante que nasceu em cativeiro na Coreia do Sul, mas regressou à China em 2024.

Fu Bao e o tratador existem e já houve visitas desde a mudança, mas as imagens com milhões de visualizações nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social foram criadas artificialmente através de IA, a partir de vídeos reais da instalação onde vive atualmente a panda gigante.