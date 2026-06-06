Lagartos gigantes preocupam autoridades na Geórgia: população é incentivada a capturá-los ou abatê-los

As autoridades do estado norte-americano da Geórgia estão a apelar à colaboração da população para travar a expansão do tegu argentino-preto-e-branco (Salvator merianae), um lagarto invasor considerado uma ameaça para a fauna local. Segundo a revista People, os habitantes são encorajados a comunicar avistamentos e, quando legalmente permitido, a capturar ou abater os animais de forma humanitária.

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De acordo com o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia (DNR), já foram identificados mais de 20 exemplares em estado selvagem nos condados de Toombs e Tattnall, no sudeste do estado. Os avistamentos estendem-se entre as localidades de Lyons e Reidsville, levando as autoridades a avaliar a dimensão real da propagação da espécie.

Originário da América do Sul, o tegu pode atingir cerca de 1,20 metros de comprimento e ultrapassar os quatro quilogramas de peso. Os especialistas alertam que a espécie possui uma grande capacidade de adaptação: desloca-se rapidamente, nada com facilidade e consegue sobreviver aos invernos da Geórgia através de um estado de dormência semelhante à hibernação, conhecido como brumação.

Desde 2018, pelo menos 30 destes répteis foram capturados ou abatidos nos condados mais afetados. Apesar dos números relativamente reduzidos, os biólogos receiam que o impacto ambiental possa ser significativo.

Ameaça à biodiversidade

Os tegus alimentam-se de ovos de aves que nidificam no solo, como codornizes e perus selvagens, mas também de crias de espécies protegidas, incluindo algumas tartarugas e jacarés. A sua dieta inclui ainda pequenos animais, frutos, vegetais, ovos domésticos, ração para animais de companhia e carcaças.

Além da predação direta, os investigadores receiam que estes lagartos possam introduzir parasitas exóticos nos ecossistemas locais ou contribuir para a propagação de bactérias como a salmonela.