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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado
06 jun, 2026 - 22:42 • Olímpia Mairos
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 11,8 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 6 de junho de 2026, é composta pelos números 6 - 8 - 15 - 33 - 49 + Número da Sorte 12.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 11,8 milhões de euros.
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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
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