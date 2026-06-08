- Noticiário das 15h
- 08 jun, 2026
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Cultura
Alec Baldwin é o primeiro convidado confirmado do Tribeca Lisboa 2026
08 jun, 2026 - 15:00 • João Malheiro
Tribeca Lisboa realiza-se entre 9 e 13 de dezembro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.
Alec Baldwin vai estar em Lisboa na nova edição do Tribeca Festival Lisboa, que se realiza em dezembro.
O ator norte-americano é a primeira grande confirmação do evento, num anúncio feito durante o Tribeca Festival de Nova Iorque, que contou com a presença de Francisco Pedro Balsemão e Tony Gonçalves.
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Ator com longa carreira, Alec Baldwin já participou em filmes de Tim Burton, Wes Anderson e Martin Scorsese, entre outros cineastas. Fez, ainda, parte do elenco de dois dos filmes "Missão: Impossível", com Tom Cruise.
No entanto, o seu papel mais marcante é o de Jack Donaghy na popular série de comédia "30 Rock", em que contracenou com Tina Fey e Tracy Morgan. O papel valeu a Alec Baldwin dois Emmys e três Globos de Ouro.
O Tribeca Festival Lisboa volta a Portugal em 2026, mas noutro local e noutra data. A organização anunciou esta sexta-feira que o evento vai realizar-se entre 9 e 13 de dezembro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.
Nos anos anteriores, o Tribeca Festival aconteceu no Hub Criativo do Beato. Em 2024, aconteceu em meados de outubro, nos dias 18 e 19. No ano seguinte, cresceu mais um dia, entre 30 de outubro e 1 de novembro.
A Renascença é a rádio oficial do Tribeca Festival desde o primeiro ano em Portugal.
- Noticiário das 15h
- 08 jun, 2026
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