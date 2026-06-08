Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 08 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

Alec Baldwin é o primeiro convidado confirmado do Tribeca Lisboa 2026

08 jun, 2026 - 15:00 • João Malheiro

Tribeca Lisboa realiza-se entre 9 e 13 de dezembro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A+ / A-

Alec Baldwin vai estar em Lisboa na nova edição do Tribeca Festival Lisboa, que se realiza em dezembro.

O ator norte-americano é a primeira grande confirmação do evento, num anúncio feito durante o Tribeca Festival de Nova Iorque, que contou com a presença de Francisco Pedro Balsemão e Tony Gonçalves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ator com longa carreira, Alec Baldwin já participou em filmes de Tim Burton, Wes Anderson e Martin Scorsese, entre outros cineastas. Fez, ainda, parte do elenco de dois dos filmes "Missão: Impossível", com Tom Cruise.

No entanto, o seu papel mais marcante é o de Jack Donaghy na popular série de comédia "30 Rock", em que contracenou com Tina Fey e Tracy Morgan. O papel valeu a Alec Baldwin dois Emmys e três Globos de Ouro.

O Tribeca Festival Lisboa volta a Portugal em 2026, mas noutro local e noutra data. A organização anunciou esta sexta-feira que o evento vai realizar-se entre 9 e 13 de dezembro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Nos anos anteriores, o Tribeca Festival aconteceu no Hub Criativo do Beato. Em 2024, aconteceu em meados de outubro, nos dias 18 e 19. No ano seguinte, cresceu mais um dia, entre 30 de outubro e 1 de novembro.

A Renascença é a rádio oficial do Tribeca Festival desde o primeiro ano em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 08 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?