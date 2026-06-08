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Dia Mundial dos Oceanos alerta para importância das áreas marinhas protegidas

08 jun, 2026 - 05:45 • Lusa

"Áreas Marinhas Protegidas Robustas para o Nosso Planeta Azul" é o tema para este ano.

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O Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra esta segunda-feira, alerta para a importância de uma rede global de Áreas Marinhas Protegidas (AMP) que "restaure ecossistemas", lembrando que "todas as nações dependem de oceanos saudáveis".

Reconhecido pelas Nações Unidas desde 2008, o Dia Mundial dos Oceanos envolve mais de duas mil organizações em 180 países.

Este ano, a efeméride tem como tema "Áreas Marinhas Protegidas Robustas para o Nosso Planeta Azul".

"Podemos acelerar o progresso e ajudar a criar uma rede global de Áreas Marinhas Protegidas que restaure ecossistemas, construa resiliência e inspire esperança para o futuro", lê-se na mensagem que assinala a data.

Segundo o portal do Dia Mundial dos Oceanos, a criação de AMP "rigorosamente regulamentadas" será "essencial para transformar os compromissos globais em resultados reais de conservação" e alcançar a meta de proteção de pelo menos 30% das áreas terrestres e marinhas do planeta até 2030.

Atualmente, à escala global, menos de 17% da área terrestre e apenas 8% dos oceanos estão protegidos.

Em outubro, Portugal previa antecipar para 2026 a meta de 30% de AMP, com a criação Reserva Natural Marinha D. Carlos, que cobre 173.000 quilómetros quadrados, abrangendo uma vasta cadeia de montes submarinos e planícies abissais entre Sagres e o Arquipélago da Madeira.

"Todas as nações dependem de oceanos saudáveis [para garantir] a estabilidade climática, a biodiversidade e o bem-estar humano. A proteção dos oceanos, incluindo o alto-mar, é uma responsabilidade partilhada", acrescenta a mensagem do Dia Mundial dos Oceanos 2026.

Em janeiro entrou em vigor o Tratado do Alto-Mar, que estabelece o enquadramento legal para a designação de AMP em águas internacionais.

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