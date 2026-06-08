- Noticiário das 13h
- 08 jun, 2026
-
Vida selvagem
Mergulhadores voluntários dão de caras com tubarão-branco no Mediterrâneo
08 jun, 2026 - 12:30 • João Malheiro
Já houve registos de tubarões-brancos a subir à superfície, mas acredita-se que esta é a primeira vez que um espécime tenha sido gravado nas profundezas do Mediterrâneo.
Um grupo de mergulhadores voluntários deu de caras com um tubarão-branco, enquanto recolhiam redes de pesca no mar Mediterrâneo, e conseguiram captar imagens do encontro.
Derk Remmers admitiu à BBC que os seus dedos estavam a tremer quando começou a operar a câmara que filmou o animal, algo que se acredita ser inédito.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Já houve registos fílmicos de tubarões-brancos a subir à superfície, mas acredita-se que bsta é a primeira vez que um espécime foi gravado nas profundezas do Mediterrâneo.
O grupo estava 40 metros mergulhado nas águas do Estreito de Sicília, um dos locais de maior atividade pescatória do Mediterrâneo.
"Estávamos todos chocados e maravilhados", contou Remmers, à Euronews.
Vida Selvagem
Lagartos gigantes preocupam autoridades na Geórgia: população é incentivada a capturá-los ou abatê-los
Espécie oriunda da América do Sul já foi detetada (...)
O tubarão-branco rondou os mergulhadores, antes de perder o interesse e afastar-se por completo. Ao contrário da imagem hollywoodesca que ganharam, estes animais não costumam ser particularmente agressivos com seres humanos, se não forem provocados.
O encontro acabou por realçar duas grandes preocupações de biólogos marinhos no mar Mediterrâneo, ambas provocadas pela pesca: o risco de desaparecimento desta espécie e a poluição provocada por redes e outro tipo de ferramentas que, depois de serem abandonadas nas águas pelos pescadores, continuam a afetar o ecossistema.
- Noticiário das 13h
- 08 jun, 2026
-
- Dia Mundial dos Oceanos alerta para importância das áreas marinhas protegidas
- Aranha que brilha sob luz ultravioleta é uma das novas espécies descobertas em Angola
- Lagartos gigantes preocupam autoridades na Geórgia: população é incentivada a capturá-los ou abatê-los
- Universidade de Coimbra investiga descoberta de novas orquídeas africanas
- Dia Mundial dos Oceanos alerta para importância das áreas marinhas protegidas
- Aranha que brilha sob luz ultravioleta é uma das novas espécies descobertas em Angola
- Lagartos gigantes preocupam autoridades na Geórgia: população é incentivada a capturá-los ou abatê-los
- Universidade de Coimbra investiga descoberta de novas orquídeas africanas