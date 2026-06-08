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Mergulhadores voluntários dão de caras com tubarão-branco no Mediterrâneo

08 jun, 2026 - 12:30 • João Malheiro

Já houve registos de tubarões-brancos a subir à superfície, mas acredita-se que esta é a primeira vez que um espécime tenha sido gravado nas profundezas do Mediterrâneo.

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Um grupo de mergulhadores voluntários deu de caras com um tubarão-branco, enquanto recolhiam redes de pesca no mar Mediterrâneo, e conseguiram captar imagens do encontro.

Derk Remmers admitiu à BBC que os seus dedos estavam a tremer quando começou a operar a câmara que filmou o animal, algo que se acredita ser inédito.

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Já houve registos fílmicos de tubarões-brancos a subir à superfície, mas acredita-se que bsta é a primeira vez que um espécime foi gravado nas profundezas do Mediterrâneo.

O grupo estava 40 metros mergulhado nas águas do Estreito de Sicília, um dos locais de maior atividade pescatória do Mediterrâneo.

"Estávamos todos chocados e maravilhados", contou Remmers, à Euronews.

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O tubarão-branco rondou os mergulhadores, antes de perder o interesse e afastar-se por completo. Ao contrário da imagem hollywoodesca que ganharam, estes animais não costumam ser particularmente agressivos com seres humanos, se não forem provocados.

O encontro acabou por realçar duas grandes preocupações de biólogos marinhos no mar Mediterrâneo, ambas provocadas pela pesca: o risco de desaparecimento desta espécie e a poluição provocada por redes e outro tipo de ferramentas que, depois de serem abandonadas nas águas pelos pescadores, continuam a afetar o ecossistema.

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