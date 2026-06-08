Universidade de Coimbra investiga descoberta de novas orquídeas africanas

Duas novas espécies de orquídeas africanas estão a revelar um tipo de polinização raramente observado na natureza, revelou um estudo coordenado pela Universidade de Coimbra (UC) e divulgado esta segunda-feira.

Descobertas na África Central, as duas novas espécies de orquídeas agora identificadas - que já foram classificadas como ameaçadas, sobretudo devido à destruição de habitat - ajudaram os cientistas "a compreender melhor como plantas tropicais interagem com os seus polinizadores".

O estudo é coordenado pelo Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC. As espécies (do género Rhipidoglossum) foram identificadas através de trabalho de campo, análise morfológica e dados de distribuição geográfica.

"Para além da descoberta, os investigadores conseguiram algo pouco comum: observar diretamente a interação com os seus polinizadores, neste caso mariposas noturnas, um comportamento raramente documentado", referiu a UC.

Com estas observações, conseguiram "confirmar que a forma das flores está intimamente adaptada aos insetos que as polinizam, revelando relações ecológicas altamente especializadas".

Os investigadores concluíram que a biodiversidade tropical não só é "mais rica do que se pensava, mas também mais complexa nas suas interações ecológicas", e que "a falta de dados e a pressão sobre os ecossistemas tornam urgente continuar a estudar e proteger estas espécies antes que desapareçam".

O doutorando do CFE Arthur Macedo frisou que, "no grande quebra-cabeças que é a biodiversidade tropical, cada nova amostra ou registo pode representar uma peça ainda desconhecida pela ciência".

"Estes ecossistemas estão entre os mais ricos em biodiversidade do planeta, mas também entre os mais ameaçados e com maiores lacunas de informação", alertou.

Neste âmbito, considerou que estudos que juntem coleções biológicas, trabalho de campo e colaboração internacional "são essenciais para compreender esta diversidade e apoiar estratégias de conservação antes que muitas destas espécies desapareçam".

Foram ainda registadas interações entre grilos e flores de orquídeas, "um fenómeno extremamente raro, pouco documentado" e que "sugere que estes insetos poderão desempenhar um papel ecológico mais relevante na polinização de algumas espécies tropicais do que se pensava anteriormente".

O investigador do CFE João Farminhão avançou que "a grande diversidade floral de Rhipidoglossum deixa adivinhar muitas interações desconhecidas".

"Quem sabe se os grilos não poderão ser os polinizadores principais de alguma espécie na flora da África Tropical?", questionou.