Calema, Mundo Segundo & Sam The Kid, Papillon e Slow J fecham cartaz do festival O Sol da Caparica

Os portugueses Sara Correia, Vizinhos e Quim Barreiros e o brasileiro Viegh foram as primeiras confirmações do cartaz do 11.º festival O Sol da Caparica, aos quais se juntam muitos outros, entres os quais os recém-chegados Papillon, Calema, Mundo Segundo & Sam The Kid e Slow J.

"Sentimos que o cartaz está a ser muito bem recebido e estes nomes hoje divulgados, na nossa opinião, são muito fortes, faziam falta para fechar o cartaz", frisou.

André Sardet, diretor artístico do festival, explicou que no ano passado o evento esgotou no dois primeiros dias, tendo assim a expectativa de este ano superar esse feito.

O alinhamento completo da 11.ª edição do festival, que todos os anos tem lugar no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, foi apresentado esta terça-feira.

Calema, Mundo Segundo & Sam The Kid, Papillon e Slow J são os últimos artistas confirmados para o Festival O Sol da Caparica, um evento que celebra a musica lusófona e que decorre de 13 a 16 de agosto.

A música é um rap, estilo do qual Sam The Kid é um(...)

Fazem ainda parte do cartaz d'O Sol da Caparica Orochi, Maiara & Maraisa, Landrick, Mizzy Miles, João Pedro Pais, Rich & Mendes, Deejay Telio, MC Kevinho, Nininho Vaz Maia, Lon3r Johny, MC Paiva e os ÁTOA.

Segundo a organização, o festival apresenta aquele que é um dos seus cartazes mais transversais de sempre, reunindo artistas de diferentes gerações, géneros musicais e geografias da lusofonia.

A conferência de imprensa realizada esta terça-feira para apresentar o festival serviu ainda para revelar o reforço da aposta na cultura DJ e nas tendências musicais que atualmente dominam as pistas de dança e os festivais.

Ao longo dos quatro dias de festival, este espaço reunirá artistas ligados ao afro-house, música urbana, funk brasileiro e eletrónica, complementando a experiência do público e reforçando a aposta do festival nas tendências que marcam a atualidade.

A programação do Palco Sagres distribui-se pelos quatro dias do festival, com Sertabeijo, John Goulart, DJ Vodzy e Deejay Rifox a atuarem no dia 13 de agosto; DJ Big, DJ Kikocoxx, Kiko is Hot e DJ Pablu no dia 14; DJ Diego Gonzalez, Funk Edition, Más Influências e American House Party no dia 15; e Bad Guys, Memo à Tuga, Dr. Love e Zanova no dia 16 de agosto.

A edição de 2026 contará ainda com o Palco Jazzy, um espaço dedicado à dança e à animação ao longo dos quatro dias de festival, contando com a participação de bailarinos especializados em dança urbana.

Ao longo do festival serão apresentados diariamente três espetáculos distintos, inspirados em diferentes universos e linguagens artísticas, desde as sonoridades afro e brasileiras à cultura hip hop, além de momentos especialmente desenvolvidos a partir de alguns dos artistas que fazem parte do cartaz d'O Sol da Caparica.

Para a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, o evento dá um grande sinal de que Almada é o território que acolhe.

"É um festival da diversidade, da tolerância, do acolhimento, é o festival que é a cara de Almada, uma terra de muitos para todos, sem exceção", disse a autarca na conferência de imprensa realizada esta terça-feira na praia do Infante, na Costa da Caparica.

Inês de Medeiros frisou que este festival é também importante do ponto de vista económico, dinamizando a economia local, e tem um traço distintivo não só pela música mas também a partilha que promove.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

Os bilhetes para a edição de 2026 estão já à venda com opções que incluem bilhetes diários a 28 euros, passes de dois dias a 48 euros e passes gerais a 92 euros.

Os residentes no concelho de Almada beneficiam de descontos exclusivos, podendo adquirir na Music Mov, na Charneca da Caparica, o pacote família por 155 euros, o passe de dois dias por 42 euros e o bilhete diário por 23 euros.

O passe de quatro dias nesta modalidade esta já esgotado.