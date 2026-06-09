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Coliseu do Porto realiza ciclo de música com bandas e artistas emergentes da cidade
09 jun, 2026 - 23:58 • Lusa
Bandas que vão subir ao palco são emergentes do Porto, não necessariamente bandas nascidas no Porto, mas que vivem, ensaiam e gravam na cidade
O Coliseu do Porto arranca em julho com o "Primeiro Box", ciclo de música dedicado a bandas e artistas emergentes do Porto no Coliseu Box, a nova sala de média dimensão deste espaço, adiantou esta terça-feira o curador, João Vieira.
Em declarações à Lusa, durante a apresentação do "Primeiro Box", o curador explicou que este ano vão realizar-se três concertos, com nove bandas, em julho, setembro e outubro.
Os concertos, com uma duração de 30 a 35 minutos, irão decorrer no Coliseu Box, numa sala com 500 lugares, acrescentou.
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As bandas que vão subir ao palco são emergentes do Porto, não necessariamente bandas nascidas no Porto, mas que vivem, ensaiam e gravam na cidade, frisou.
"O nosso interesse é mostrar novos talentos e novas bandas, embora seja importante ter um ou outro nome já com mais seguidores para arrastar mais público, fazendo com que as outras bandas beneficiem disso também", explicou o curador.
João Vieira, que é músico, DJ e produtor, assinalou que estas bandas fazem o seu circuito e as suas salas, mas estar no palco do Coliseu do Porto vai trazer-lhes mais destaque.
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Estas pequenas oportunidades numa carreira de uma banda ajuda a chegar a mais público e a crescer, considerou.
Os artistas e bandas têm diferentes estilos desde o synth-pop ao hip-hop, da eletrónica ao folk e indie rock, destacou.
"O Coliseu Box cumpre assim um dos seus desígnios que é abrir a sala do Coliseu do Porto a novos projetos artísticos, emergentes e vitais aqui na área da música", explicou o presidente do Coliseu do Porto, Miguel Guedes.
O presidente ressalvou que é "muito bonito" que o palco do Coliseu se dessacralize e receba artistas que estão a começar.
Miguel Guedes contou ainda que esta iniciativa será para repetir nos próximos dois anos.
"Estas nove bandas em três noites pisam o solo sagrado da música do Porto. E, portanto, o facto de o Coliseu ser uma casa consagrada não quer dizer que se feche às novas vozes e aos novos projetos", salientou o vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, Jorge Sobrado.
O vereador frisou que o Porto é hoje uma "cidade caleidoscópica" que tem públicos de interesses, de hábitos e de experiências culturais muito diversas, motivo pelo qual a oferta cultural deve corresponder a essa biodiversidade de públicos.
A estreia acontece a 6 de julho, dia dedicado à música experimental, ambient e art-pop, com a atuação de Astra Vaga, Calcutá e Evaya.
Já a noite de 21 de setembro será dedicada ao hip-hop e aos sons mais urbanos com Ed, João Não & Lil Noon e Rodrigo 13.
A 12 de outubro será o rock alternativo a tomar conta do espaço com Conferência Inferno, Marquise e Summer of Hate.
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