Museu do Design e Museu de Lisboa entre nomeados para Museu Europeu do Ano

O Museu do Design (MUDE) e o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta estão entre os 34 nomeados para o prémio Museu Europeu do Ano, cuja cerimónia de entrega decorrerá no sábado, em Bilbau, Espanha, segundo a organização.

A entrega do palmarés do Museu Europeu do Ano (EMYA, na sigla em inglês) será o culminar da conferência anual do Fórum Europeu dos Museus, que começa quarta-feira, reunindo instituições de vários países para apresentar projetos e boas práticas na área da responsabilidade social, inclusão e participação comunitária, indica o "site" do Fórum Europeu dos Museus.

A edição deste ano tem como tema "Revolucionar o Museu: Inclusão para Todos", centrando os debates no desafio às estruturas tradicionais de exibição e curadoria, na remoção de barreiras físicas, cognitivas e sociais ao acesso à cultura, promoção de práticas participativas e "afirmação dos museus como espaços de acolhimento, inclusão e reflexão sobre as sociedades contemporâneas", segundo o programa.

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Na quinta e na sexta-feira, os 34 museus nomeados vão apresentar os seus projetos perante o júri internacional, antes da gala de encerramento e anúncio dos vencedores, marcada para sábado.

O MUDE, inaugurado em 2009, e dedicado às múltiplas expressões do design, reabriu em julho de 2024, após oito anos de obras de reabilitação no antigo edifício do Banco Nacional Ultramarino, no centro histórico de Lisboa, onde foi instalado.

Criado por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, o museu – que conta com um acervo de mais de 18 mil peças organizado em 19 núcleos temáticos e cinco áreas especializadas – reabriu com uma renovação dos espaços expositivos, auditório, biblioteca de design, loja, livraria, áreas educativas e um terraço panorâmico.

Até à data de encerramento do edifício-sede para obras de renovação recebeu quase dois milhões de visitantes, em cerca de 60 exposições e 170 eventos relacionadas com o seu acervo.