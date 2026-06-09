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Jogos Santa Casa
Números da sorte do Euromilhões: saiba se ganhou o jackpot desta terça-feira
09 jun, 2026 - 20:26 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 174 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 9 de junho de 2026, é composta pelos números 2 - 7 - 23 - 44 - 46 e pelas estrelas 3 e 5.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 174 milhões de euros.
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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
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