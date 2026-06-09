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Leão XIV em Espanha
Papa recebeu Bad Bunny em Madrid
09 jun, 2026 - 17:18 • Ricardo Vieira
Durante alguns minutos, Leão XIV e o cantor porto-riquenho, que recentemente deu dois concertos em Lisboa, trocaram cumprimentos e algumas palavras.
O Papa Leão XIV recebeu na segunda-feira o cantor Bad Bunny durante uma audiência privada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.
A notícia foi avançada esta terça-feira pela estação estatal espanhola RTVE e confirmada pela Santa Sé.
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Durante alguns minutos o Papa e o cantor porto-riquenho, que recentemente deu dois concertos em Lisboa, trocaram cumprimentos e algumas palavras.
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Leão XIV está de visita a Espanha e Bad Bunny encontra-se em Madrid para vários concertos no âmbito da sua digressão mundial.
Na audiência, Bad Bunny fez-se acompanhar de membros da sua família e da sua comitiva.
De acordo com a TVE, o momento ficou registado para a posteridade em fotografia de telemóvel e há uma imagem oficial captada pela equipa do Papa. As fotografias ainda não foram tornadas públicas.
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