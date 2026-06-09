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"Um espétaculo magnifíco": astronautas da NASA captam imagens de auroras austrais

09 jun, 2026 - 23:36 • Lusa, com redação

Auroras austrais são formadas pela colisão de partículas solares com o campo magnético da Terra, assim como as auroras boreais.

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Astronautas da NASA publicaram imagens de uma série de auroras austrais capturadas da Estação Espacial Internacional (ISS), visíveis no último fim de semana no extremo sul do planeta a partir de uma cápsula Dragon, da SpaceX.

"Testemunhámos um espetáculo magnífico de auroras austrais graças a um evento solar recente", escreveu a astronauta da NASA Jessica Meir, na rede social X (antigo Twitter), acompanhando a publicação com fotografias e um vídeo que mostram uma aurora que tinge de verde a atmosfera da Terra.

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As auroras austrais são formadas pela colisão de partículas solares com o campo magnético da Terra, assim como as auroras boreais.

Embora não representem um perigo grave para a tripulação do laboratório orbital, expõem-nos a uma quantidade de radiação maior do que o normal.

A principal diferença entre os dois tipos de auroras é a parte do planeta onde ocorrem, já que as auroras austrais ocorrem no lado sul, enquanto as auroras boreais são visíveis em latitudes mais ao norte.

A melhor época para observar a Aurora Austral é de março a setembro, coincidindo com o inverno no Hemisfério Sul.

Veja o vídeo partilhado pela astronauta Jessica Meir:

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