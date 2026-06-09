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Espaço
"Um espétaculo magnifíco": astronautas da NASA captam imagens de auroras austrais
09 jun, 2026 - 23:36 • Lusa, com redação
Auroras austrais são formadas pela colisão de partículas solares com o campo magnético da Terra, assim como as auroras boreais.
Astronautas da NASA publicaram imagens de uma série de auroras austrais capturadas da Estação Espacial Internacional (ISS), visíveis no último fim de semana no extremo sul do planeta a partir de uma cápsula Dragon, da SpaceX.
"Testemunhámos um espetáculo magnífico de auroras austrais graças a um evento solar recente", escreveu a astronauta da NASA Jessica Meir, na rede social X (antigo Twitter), acompanhando a publicação com fotografias e um vídeo que mostram uma aurora que tinge de verde a atmosfera da Terra.
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As auroras austrais são formadas pela colisão de partículas solares com o campo magnético da Terra, assim como as auroras boreais.
Embora não representem um perigo grave para a tripulação do laboratório orbital, expõem-nos a uma quantidade de radiação maior do que o normal.
A principal diferença entre os dois tipos de auroras é a parte do planeta onde ocorrem, já que as auroras austrais ocorrem no lado sul, enquanto as auroras boreais são visíveis em latitudes mais ao norte.
A melhor época para observar a Aurora Austral é de março a setembro, coincidindo com o inverno no Hemisfério Sul.
Veja o vídeo partilhado pela astronauta Jessica Meir:
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