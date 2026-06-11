Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vida marinha

Explosão de polvos nas águas do Reino Unido chega à Escócia e preocupa cientistas

11 jun, 2026 - 12:51 • Olímpia Mairos

Investigadores apontam as alterações climáticas como uma das principais causas da proliferação recorde desta espécie nas costas do Reino Unido.

A+ / A-

O aumento sem precedentes da população de polvos nas águas do Reino Unido está a expandir-se rapidamente ao longo da costa britânica, alcançando já regiões da Escócia e do País de Gales. A conclusão é de um estudo recente divulgado pelo jornal britânico The Guardian, que aponta para uma forte ligação entre este fenómeno e o aquecimento das águas marinhas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de terem sido registados números recorde de polvos em 2025 nas costas de Devon e da Cornualha, no sudoeste de Inglaterra, investigadores verificaram agora a sua presença em áreas muito mais extensas. Os avistamentos foram confirmados através de estudos científicos, monitorização subaquática e observações realizadas por mergulhadores e praticantes de snorkel.

Segundo Bryce Stewart, investigador sénior da Marine Biological Association e principal autor do estudo, trata-se da maior proliferação de polvos alguma vez observada na região. “Já assistimos a fenómenos semelhantes no passado, mas tudo indica que este é o maior de sempre”, afirmou ao The Guardian.

A espécie em causa é o polvo-comum (Octopus vulgaris), nativa das águas britânicas, embora habitualmente observada em números reduzidos. Os especialistas explicam que a conjugação de invernos mais amenos e primaveras mais quentes favorece a sua reprodução, tendência que se tem intensificado devido às alterações climáticas.

O fenómeno está a ter impactos significativos na atividade piscatória. Por um lado, os polvos são predadores eficazes de caranguejos e lagostas, provocando perdas para muitos pescadores que dependem destas espécies. Por outro, a captura de polvos registou um crescimento extraordinário. De acordo com o estudo, as capturas aumentaram cerca de 7.700% em 2025 e o mercado de Brixham, em Devon, registou recentemente a venda recorde de 100 toneladas de polvo num único dia.

As consequências estendem-se também ao equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Além de predarem diversas espécies de marisco e peixes, os polvos tornaram-se uma importante fonte de alimento para focas, enguias-congro e golfinhos-de-Risso. Para os investigadores, esta alteração está a provocar uma verdadeira reorganização das cadeias alimentares marinhas.

O caso britânico é apontado como mais um exemplo dos efeitos das alterações climáticas sobre a biodiversidade marinha, com espécies tradicionalmente pouco abundantes a encontrarem condições cada vez mais favoráveis para a sua expansão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 11 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)