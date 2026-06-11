Georgina Rodríguez vai ser apresentadora de televisão em programa da Prime Video

Georgina Rodríguez vai ser apresentadora de televisão num futuro próximo.

A informação sobre o novo passo na carreira da influencer está a ser avançada pelo jornalista Javi Hoyos e citada pela imprensa espanhola.

Tudo indica que Georgina Rodríguez será a apresentadora da terceira temporada de "LOL: Si te ríes, pierdes", um formato da Prime Video.

A fazer par com a mulher de Ronaldo estará o apresentador Antonio Resines, que, segundo Javi Hoyos, será "uma dupla explosiva".

Apesar de ser uma nova etapa para Georgina, esta não é a primeira vez que assumiu o cargo de apresentadora, se bem que será a sua estreia num formato com vários episódios.

Anteriormente, a espanhola já tinha sido a apresentadora dos prémios MTV de 2019, em Sevilha.