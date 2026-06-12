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Estudo revela rede global de fungos subterrâneos com 110 quadriliões de quilómetros

12 jun, 2026 - 00:10 • Redação

Redes subterrâneas de fungos podem atingir 110 quadriliões de quilómetros de extensão. Primeiro mapa global destas estruturas mostra a sua importância para as plantas e para o clima.

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Um estudo publicado na revista "Science" traçou pela primeira vez um mapa global dos fungos micorrízicos arbusculares, organismos que vivem nos solos e mantêm relações essenciais com mais de 70% das plantas. A notícia é avançada pelo “Guardian” esta quinta-feira.

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A investigação, conduzida pela organização Spun, analisou mais de 16 mil amostras de solo e concluiu que estas redes subterrâneas somam cerca de 110 quadriliões de quilómetros, quase 750 milhões de vezes a distância entre a Terra e o Sol.

"Pode haver até 10 metros de rede micorrízica numa simples colher de chá de solo", afirmou Justin Stewart, autor principal do estudo, em declarações ao “Guardian”.

Os investigadores concluíram também que a densidade destas redes é, em média, 47,3% inferior em terrenos agrícolas do que em ecossistemas naturais.

Segundo a equipa, práticas como a mobilização dos solos, o uso de fertilizantes e a aplicação de fungicidas podem degradar estas estruturas, reduzindo a capacidade dos solos para armazenar carbono e filtrar poluentes.

"Se desaparecerem, haverá muito mais substâncias químicas a chegar aos cursos de água", afirmou Toby Kiers, coautora do estudo.

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