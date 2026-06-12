- Noticiário das 20h
- 12 jun, 2026
-
Em Destaque
Jogos Sociais
Euromilhões desta sexta-feira
12 jun, 2026 - 20:13 • Redação
Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 12 de junho de 2026, é composta pelos números 4 - 7 - 14 - 22 - 23 e pelas estrelas 1 e 7.
Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.
Tópicos
- Noticiário das 20h
- 12 jun, 2026
-
Comentários