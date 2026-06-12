Festival de Almada regressa em julho com 19 espetáculos e homenagem a Fernando Gomes

O Festival de Almada regressa entre 4 e 18 de julho, com 19 espetáculos distribuídos por oito palcos de Almada e Lisboa, reunindo 12 criações internacionais e sete portuguesas, numa programação que homenageia o ator e encenador Fernando Gomes.

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A 43.ª edição do Festival de Almada, cuja programação foi hoje apresentada, inclui nomes como Peter Stein, Christoph Marthaler, Anne Teresa De Keersmaeker, Josef Nadj, Israel Galván, Mohamed El Khatib e Martin Zimmermann.

Uma das novidades é o regresso do encenador alemão Peter Stein, de 88 anos, que leva à cena "Platónov", peça juvenil de Anton Tchekhov centrada num homem talentoso, mas incapaz de encontrar o seu lugar no mundo, nos dias 5 e 6, no Teatro Municipal Joaquim Benite.

O diretor suíço Christoph Marthaler apresenta "O Cume", coproduzido pelo Piccolo Teatro di Milano e estreado no Festival d'Avignon, uma metáfora multilingue sobre a Europa contemporânea, marcada por desencontros linguísticos, políticos e culturais, em coapresentação com o Teatro Nacional D. Maria II, nos dias 17 e 18, também no Joaquim Benite.

A coreógrafa e bailarina belga Anne Teresa De Keersmaeker estreia-se no festival com "BREL", criação construída a partir do repertório de Jacques Brel, em diálogo com o bailarino Solal Mariotte, num encontro intergeracional entre dança contemporânea e canção popular, a apresentar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, nos dias 11 e 12.

Já o coreógrafo sérvio Josef Nadj regressa com o bailarino Ivan Fatjo em "Dialogues dans le rêve", inspirado na poesia de Dezso Tandori e numa investigação do corpo entre o orgânico e o artificial, numa apresentação marcada para o dia 8, na Escola D. António da Costa.

Outro dos destaques da programação é a peça "Israel & Mohamed", pelo dançarino de flamenco espanhol Israel Galván e o encenador francês Mohamed El Khatib, construída a partir das suas biografias e relações familiares, cruzando flamenco e teatro documental, que estará em cena no dia 14.

No cruzamento entre teatro e formas híbridas, Martin Zimmermann apresenta "Danse macabre", logo no primeiro dia do festival, uma criação que evoca uma lixeira como espaço cénico onde três figuras marginalizadas procuram formas de sobrevivência e encontro, num universo entre teatro físico, dança e novo circo.

No que respeita à criação portuguesa contemporânea, a Companhia de Teatro de Almada estreia "Saudações", a partir de textos de Eugène Ionesco, numa reflexão sobre a falência da comunicação humana através do absurdo, com várias apresentações previstas para o Teatro Municipal Joaquim Benite, entre os dias 5 e 17.

O Teatro Meridional vai apresentar "Happy Days", de Samuel Beckett, a mais recente criação do encenador Miguel Seabra, centrada na figura de Winnie, presa num cenário de imobilidade e repetição. O espetáculo subirá ao palco do Fórum Municipal Romeu Correia nos dias 7, 9 e 11.

Nos dias 13 e 14 sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, "uma imersão do Teatro Nacional São João num dos 'clássicos contemporâneos' da dramaturgia brasileira, com intérpretes brasileiros residentes em Portugal e direção de Tónan Quito", destaca a produção.

Esta peça, que se estreia na próxima semana no Teatro Nacional São João, no Porto, debruça-se sobre um ato de solidariedade transformado em escândalo público num contexto de repressão e homofobia.

Integram ainda a programação "Variedades", criação que assinala os 100 anos do Teatro Variedades através de uma narrativa coral sobre a história do Parque Mayer, e "Burn Burn Burn", d'Os Possessos, a partir de "Fahrenheit 451", que transporta o público para um cenário distópico em que os livros são proibidos e a leitura se torna um ato de resistência.

A programação conta ainda com propostas como "Fratto X", de Antonio Rezza e Flavia Mastrella, e "Mussolini", de Tom Corradini, espetáculos que abordam mecanismos de poder, linguagem e controlo político, desmontando e ridicularizando essas estruturas.

O festival encerra com "A Gaivota", de Anton Tchekhov, em encenação de Christian Benedetti, que reúne diferentes leituras contemporâneas da obra ao longo da programação, incluindo também criações de Milo Rau, Miguel Fragata e Raquel Castro, que exploram a influência do texto na criação teatral atual.

A homenagem a Fernando Gomes decorre no dia 10 de julho, no Palco Grande da Escola D. António da Costa, com uma instalação no átrio do mesmo espaço patente durante todo o festival, reconhecendo uma carreira iniciada no Teatro Experimental de Cascais e com mais de 150 espetáculos em teatro, ópera e teatro para a infância.

O festival inclui ainda a 13.ª edição do curso "O Sentido dos Mestres", dirigido por Miguel Seabra, dedicado aos processos de criação do Teatro Meridional, além de encontros diários com artistas, colóquios, exposições e 15 concertos de entrada livre ao final de cada tarde na esplanada da Escola D. António da Costa.