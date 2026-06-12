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Festival Internacional de Piano de Oeiras 2026 homenageia Maria João Pires e reforça dimensão poética

12 jun, 2026 - 10:51 • Olímpia Mairos

IX edição do FIPO cresce em programação, estreia três pianistas de renome internacional e celebra a carreira de uma das maiores intérpretes portuguesas de sempre.

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O Festival Internacional de Piano de Oeiras (FIPO) regressa entre 5 de julho e 2 de com a sua maior edição de sempre, marcada pelo lema “Somos todos viajantes”, uma forte inspiração na poesia e uma homenagem especial à pianista portuguesa Maria João Pires. A iniciativa, que decorre no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, contará com seis concertos de entrada livre e reunirá alguns dos mais prestigiados nomes do panorama pianístico internacional.

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A IX edição do festival distingue-se pela presença inédita em Oeiras de três artistas de referência: a pianista ucraniana Anna Fedorova, o cazaque Alim Beisembayev e o polaco Rafal Blechacz. Regressam também ao festival os pianistas Alexei Volodin e Yoav Levanon.

A abertura do festival ficará a cargo da diretora artística, Teresa da Palma Pereira, que apresentará o recital “Poema”, inspirado na obra homónima do compositor arménio Arno Babajanian. O concerto servirá também para assinalar o lançamento do seu novo álbum com o mesmo título.

Ao longo da programação, o público poderá ouvir obras de compositores como Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Rachmaninov, Bach, Tchaikovsky e Debussy, num percurso musical que explora a relação entre a viagem humana, a introspeção e a poesia. Entre os destaques figuram a Fantasia “Wanderer”, de Schubert, os “Intermezzos” de Brahms, a sonata “Appassionata” de Beethoven e o célebre “Carnaval”, de Schumann.

Segundo Teresa da Palma Pereira, o crescimento do festival resulta da crescente adesão do público. “É um programa magnífico que teve de incluir um sexto concerto para corresponder à procura cada vez maior do público”, afirma a diretora artística.

A responsável sublinha ainda o ambiente singular que caracteriza o evento. “As plateias vão voltar a juntar uma mistura de melómanos de todas as idades, jovens profissionais em início de carreira e músicos amadores, criando um ambiente de grande identificação com as execuções dos artistas ao longo dos recitais”, destaca.

Além dos concertos, o festival mantém a aposta na formação através das tradicionais masterclasses internacionais, que decorrerão na Academia de Música Flor da Murta, em Paço de Arcos. As sessões serão orientadas por Teresa da Palma Pereira e Anna Fedorova, reunindo jovens pianistas de diversas nacionalidades.

Homenagem a Maria João Pires

Um dos momentos mais aguardados da edição de 2026 será a homenagem a Maria João Pires, distinguida pela Academia de Música Flor da Murta como Personalidade Musical do Ano. A pianista receberá a distinção durante o concerto de encerramento, a 2 de agosto, subindo ao palco do Auditório Ruy de Carvalho para ser celebrada por uma carreira que a levou às mais prestigiadas salas de espetáculo do mundo.

Para Teresa da Palma Pereira, a importância artística de Maria João Pires transcende a excelência técnica. “A arte de Maria João Pires é tão excecional que nos faz esquecer que o piano é apenas um instrumento que produz sons”, afirma.

A diretora artística acrescenta que “a sua execução é profunda e faz-nos experimentar a simplicidade da perfeição”, concluindo que a pianista portuguesa é “uma artista pura e simplesmente incomparável”.

A entrada para todos os concertos é gratuita, mediante inscrição prévia, e os espetáculos terão início às 18h00 no Auditório Ruy de Carvalho, consolidando o FIPO como uma das mais relevantes iniciativas dedicadas ao piano em Portugal.

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