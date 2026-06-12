Festival Tan Tan Tann funde arte ancestral com arte contemporânea a partir desta sexta-feira

O Tan Tan Tann - Festival de Artes Performativas Contemporâneas regressa entre esta sexta-feira e sábado, na Tanoaria Josafer, em Ovar.

Para lá da programação habitual, a 10.ª edição do evento vai assinalar e celebrar os artistas que passaram pelo festival na última década, muito deles ainda numa altura em que procuravam dar um passo em frente nas suas carreiras.

À Renascença, Pedro Saraiva, diretor artístico do Tan Tan Tann, explica que o objetivo do festival é fundir "a arte ancestral e a arte contemporânea".

O responsável pelo evento diz que o termo "arte contemporâneo" pode ser visto como um palavrão, mas quer simplificar: "Arte pode ser tudo ou nada. É tudo o que nos faz pensar, mudar e refletir. Arte é também comer, vestir, lazer. O contemporâneo é só porque é mais atual".

"Podemos renovar as tradições e colocá-las num novo plano que continua na memória dos mais antigos, mas também passa para os mais novos. É a arte total, que dá para todos. É isto que chamo à arte contemporânea. Não passa mais para mim do que estar na atualidade", explica.

Angélica Salvi é o nome em maior destaque no Tan Tan Tann deste ano, com uma atuação agendada para as 21h30, de sábado. Na noite anterior, à mesma hora, a companhia Alma D’Arame apresenta a obra "Memorabília", que inclui manipulação de objetos do nosso quotidiano.