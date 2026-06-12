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Lego converte Sagrada Família de Gaudí no conjunto com mais peças da sua história

12 jun, 2026 - 00:44 • Lusa

O conjunto, com um preço de 749,99 euros, só estará disponível para compra a partir de 01 de novembro.

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A fabricante de brinquedos de construção Lego lançou uma réplica da Sagrada Família de Antoni Gaudí, o maior conjunto da sua história, com 12.060 peças, mas, por enquanto, os fãs apenas podem ver o modelo na loja em Barcelona.

A basílica, que em 2026 atingiu uma altura de 172,5 metros com a adição da Torre de Jesus, tornando-se a igreja mais alta do mundo, atrai quase cinco milhões de visitantes anualmente.

Com esta réplica, os entusiastas da Lego terão a oportunidade de combinar a sua paixão pela construção de estruturas de brinquedo com o próprio monumento arquitetónico.

Em declarações na quinta-feira à agência Efe, alguns fãs que visitaram a loja oficial da Lego no Passeig de Gràcia descreveram o modelo como impressionante, e os mais aventureiros disseram estar ansiosos por "montar o conjunto".

Com o objetivo de ser o mais fiel possível ao projeto original de Gaudí, a Lego tem vindo a atualizar este conjunto à medida que a construção evoluiu, culminando em 2026, o centenário da morte do arquiteto, que incluiu a Torre de Jesus.

Um dos entusiastas da Lego que visitou a loja disse à Efe que a semelhança entre a igreja e a maquete é "tremenda".

No entanto, o conjunto, com um preço de 749,99 euros, só estará disponível para compra a partir de 01 de novembro, sendo que os interessados em construir a réplica já podem fazer a pré-encomenda.

O "kit" da Sagrada Família faz parte da linha "Lego Architecture" da empresa, uma coleção de kits de construção que recriam alguns dos edifícios e monumentos mais famosos do mundo, como a Notre Dame em Paris, a Grande Pirâmide de Gizé no Egito, a Fontana di Trevi em Roma e a Estátua da Liberdade em Nova Iorque.

Alguns dos conjuntos Lego que a réplica da basílica superou incluem o mapa-mundo (11.695 peças), a Torre Eiffel (10.001), o Titanic (9.090) e o Coliseu (9.036), bem como os do universo "Star Wars", como a Estrela da Morte (9.023), a Millennium Falcon (7.541) e a Razor Crest (6.187); e do universo "O Senhor dos Anéis", como Minas Tirith (8.278) e a cidade de Rivendell (6.167). .

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