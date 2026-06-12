- Noticiário das 12h
- 12 jun, 2026
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Morreu o artista britânico David Hockney aos 88 anos
12 jun, 2026 - 11:20 • João Malheiro
Uma das obras mais reconhecidas de David Hockney é o quadro "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" que foi vendido num leilão em Nova Iorque por 90 milhões de dólares, em 2018.
O artista britânico David Hockney, uma das figuras mais influentes da arte contemporânea, morreu na quinta-feira, na sua residência, em Londres, aos 88 anos, anunciou a sua assesoria de imprensa.
"Uma das mais importantes figuras da arte contemporânea dos séculos XX e XXI morreu de forma pacífica, em casa, a 11 de junho de 2026, a um mês do seu 89.º aniversário", lê-se na declaração, citada pela Sky News.
O comunicado não refere qualquer causa de morte.
Uma das obras mais reconhecidas de David Hockney é o quadro "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" que foi vendido num leilão em Nova Iorque por 90 milhões de dólares (cerca de 77.705 milhões de euros), em 2018. Na altura, foi um valor recorde para uma obra de arte.
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