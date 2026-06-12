O século do arquiteto Frank Gehry para ver em Serralves

A exposição "O Século de Gehry", o "grande arquiteto do século XX", está patente na Ala Álvaro Siza do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, a partir desta sexta-feira, com 19 dos seus projetos mais "inovadores e influentes". Maquetas de alguns dos mais icónicos edifícios de arquitetura de Gehry, como do Museu de Guggenheim Bilbao, em Espanha, a Walt Disney Concert Hall nos EUA, e a Fondation Louis Vuitton, em França, fazem parte dos 19 projetos eleitos da exposição retrospetiva dedicada à carreira de Frank Gehry (1929-2025), considerado "o grande arquiteto do final do século XX e início do século XXI" pelo arquiteto português Álvaro Siza Vieira, Prémio Pritzker em 1992. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Talvez a maior exposição do ano [de Serralves], diria, em qualquer sítio do mundo, não apenas em Serralves, porque de facto é a figura maior, ou como disse há pouco, citando Siza, é o grande arquiteto do final do século XX e início do século XXI", declarou aos jornalistas o diretor de Arquitetura da Fundação de Serralves, António Choupina, e curador da exposição "O Século de Gehry". Durante a visita de imprensa à exposição "O Século de Gehry", na Ala Álvaro Siza de Serralves, António Choupina destacou os vários esquissos e as maquetes dos projetos de arquitetura de Gehry, que colaborou com Álvaro Siza Vieira no plano diretor da ArtCenter College of Design, em Pasadena, nos EUA, e com quem desenvolveu um diálogo e uma amizade duradouros. É, segundo o curador, "uma exposição com uma envergadura importante, não só do ponto de vista do que é a instituição do trabalho, mas também por celebrar a sua vida, que infelizmente nos deixou recentemente (...). É uma celebração também da sua visão do mundo (...), do seu olhar sempre novo, de questionar todas as coisas, mesmo as óbvias", e que foi concebida em parceia com os Gehry Partners, de Frank Gehry, e com o Getty Institute.

A exposição "O Século de Gehry" estende-se por oito capítulos temáticos e é composta por "maquetes de grande escala" e "delicadas", sendo muitas delas dos anos 70, explicou António Choupina, realçando que foi importante ter trabalhado de perto com o filho de Gehry. "Tivemos o privilégio de ter muitas conversas durante a montagem, todos os dias ao almoço, ao jantar, e mesmo durante a montagem, porque, como veem, há vários filmes com o Frank Gehry a falar na televisão, que é algo emotivo, naturalmente, como não poderia deixar de ser. E portanto, para ele, este é um projeto também de muito carinho. Para mim foi importantíssima esta colaboração com ele [o filho de Gehry], do ponto de vista do design expositivo, justamente para que também a família e o escritório [de Gehry] sentissem a exposição como sendo parte deles e como uma extensão deste momento, que é sempre uma transição difícil - mas também uma espécie de fechar de ciclo, que abre ciclos novos". Questionado sobre quais as maquetes que destacaria, dos 19 projetos selecionados para a exposição, o curador afirmou que era inevitável falar dos projetos do Walt Disney Concert Hall, na sua construção, que tem ainda os esquissos todos do projeto, e gravados na maquete de como estava a resolver a rampa de entrada. "É uma maquete mesmo de intervenção pessoal".