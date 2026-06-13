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Marchas de Santo António: ganhou Alfama

13 jun, 2026 - 08:03

Segundo lugar para Alcântara e Madragoa em terceiro. [em atualização]

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A Marcha de Alfama venceu a edição 2026 do concurso das Marchas Populares de Lisboa, ao fim de oito anos de "jejum".

"Os santos devem estar loucos" era o tema, centrado, de acordo com Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), nos contrastes entre a tradição da marcha e as mudanças sentidas no bairro.

De acordo com a empresa municipal que organiza a festa, entre marchantes, padrinhos e madrinhas, ensaiadores e elementos da organização, foram cerca de 2000 os participantes numa noite com milhares de espectadores.

Classificação final do Concurso das Marchas Populares de Lisboa 2026

1.º Marcha de Alfama

2.º Marcha de Alcântara

3.º Marcha da Madragoa

4.º Marcha da Graça

5.º Marcha do Bairro Alto

6.º Marcha do Beato e Marcha da Bica (ex-aequo)

8.º Marcha de Carnide e Marcha dos Olivais (ex-aequo)

10.º Marcha da Mouraria

11.º Marcha do Alto do Pina

12.º Marcha de Marvila e Marcha da Penha de França (ex-aequo)

14.º Marcha de Benfica

15.º Marcha de São Vicente

16.º Marcha de São Domingos de Benfica

17.º Marcha da Bela Flor Campolide

18.º Marcha do Bairro da Boavista e Marcha do Castelo (ex-aequo)

20.º Marcha da Ajuda

Classificações especiais

Melhor Coreografia: Marcha de Alfama e Marcha da Madragoa

Melhor Cenografia: Marcha de Alcântara

Melhor Figurino: Marcha de Alcântara e Marcha da Bica

Melhor Letra: Marcha de Alcântara, Marcha de Alfama, Marcha da Graça e Marcha dos Olivais

Melhor Musicalidade: Marcha do Alto do Pina e Marcha de Alfama

Melhor Composição Original: Os Santos devem estar loucos (Marcha de Alfama), Na Graça o 13 é sorte (Marcha da Graça) e À moda de Alcântara (Marcha de Alcântara).

Melhor Desfile na Avenida: Marcha de Alfama.

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