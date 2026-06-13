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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado

13 jun, 2026 - 21:51 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 12,3 milhões de euros.

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A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 13 de junho de 2026, é composta pelos números 2 - 22 - 23 - 30 - 43 + Número da Sorte 7.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 12,3 milhões de euros.

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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

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