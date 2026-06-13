- Noticiário das 22h
- 13 jun, 2026
-
Em Destaque
Jogos Santa Casa
Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado
13 jun, 2026 - 21:51 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 12,3 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 13 de junho de 2026, é composta pelos números 2 - 22 - 23 - 30 - 43 + Número da Sorte 7.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 12,3 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa .
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
Tópicos
- Noticiário das 22h
- 13 jun, 2026
-
Comentários