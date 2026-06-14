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Óbito

Morreu o cantor Oliver Tree em acidente aéreo no Brasil semanas antes da estreia em Portugal

14 jun, 2026 - 20:34 • Catarina Magalhães

Artista norte-americano era um sucesso no TikTok, com mais de quatro mil milhões de streams nas plataformas de música e quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

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O cantor norte-americano OIiver Tree morreu este domingo aos 32 anos, na sequência do choque entre dois helicópteros no Rio de Janeiro, Brasil, avançou o jornal brasileiro "g1", citando a Polícia Civil da cidade.

O artista era um sucesso na rede social TikTok, contava com mais de quatro mil milhões de streams nas plataformas digitais de música e com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Para além de Oliver Tree, morreram outras cinco pessoas, incluindo o youtuber argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi e com mais de dois milhões de subscritores.

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As duas aeronaves, que colidiram no ar este domingo, acabaram por cair no terreno de uma igreja abandonada no Recreio dos Bandeirantes, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O local é ocupado por uma marca de veículos elétricos.

Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, tendo as chamas se alastrado para a zona onde estavam os veículos elétricos, o que causou mais explosões após a colisão. As circunstâncias do acidente ainda estão a ser investigadas.

O cantor iria estrear-se em Portugal a 1 de julho deste ano no LAV – Lisboa ao Vivo, local escolhido para arrancar a sua mais recente digressão mundial "Love You Madly, Hate You Badly World's First World Tour".

Lançada em 2021, a música "Life Goes On" é o maior sucesso da carreira de Oliver Tree e já foi ouvida, até ao momento, mais de 700 milhões de vezes.

"Miss You" e "When I'm Down" são outros "hits" do músico que navegava nos estilos rock alternativo, eletrónica, indie, e hip-hop.

Oliver Tree era ainda produtor musical e comediante. Na última publicação na rede social Instagram, o cantor simulava, com brincadeiras, como era ser um turista na cidade carioca.

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  • 14 jun, 2026
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