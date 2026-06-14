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Óbito
Morreu o cantor Oliver Tree em acidente aéreo no Brasil semanas antes da estreia em Portugal
14 jun, 2026 - 20:34 • Catarina Magalhães
Artista norte-americano era um sucesso no TikTok, com mais de quatro mil milhões de streams nas plataformas de música e quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.
O cantor norte-americano OIiver Tree morreu este domingo aos 32 anos, na sequência do choque entre dois helicópteros no Rio de Janeiro, Brasil, avançou o jornal brasileiro "g1", citando a Polícia Civil da cidade.
O artista era um sucesso na rede social TikTok, contava com mais de quatro mil milhões de streams nas plataformas digitais de música e com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.
Para além de Oliver Tree, morreram outras cinco pessoas, incluindo o youtuber argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi e com mais de dois milhões de subscritores.
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O cantor iria estrear-se em Portugal a 1 de julho deste ano no LAV – Lisboa ao Vivo, na sua mais recente digressão mundial.
Lançada em 2020, a música "Life Goes On" é o maior sucesso da carreira de Oliver Tree e já foi ouvida, até ao momento, mais de 700 milhões de vezes.
[Em atualização]
- Noticiário das 20h
- 14 jun, 2026
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