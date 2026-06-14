Programa "Casados à Primeira Vista" da Austrália acusado de ocultar historial de droga e violência de parceiros

Depois de surgirem três acusações de noivas terem sido violadas numa edição no Reino Unido, o programa "Casados à Primeira Vista" da Austrália traz mais uma polémica, avançou no sábado a estação britânica BBC. Participantes do programa australiano afirmaram terem se sentido inseguras e desprotegidas, porque desconheciam os antecedentes criminais dos parceiros. "Porque é que o programa aceita esse risco? Deveria haver consentimento informado", defende uma das concorrentes da edição do ano passado. "As noivas não estão seguras e o canal está a ganhar dinheiro à custa de pessoas vulneráveis." As verificações de cadastro criminal foram "apressadas", contou outro noivo. "Se estiverem com alguém que tem um passado duvidoso, deves ser informado disso." Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os testemunhos, sabe-se que uma mulher participou no programa sem saber que o homem com quem foi dada como compatível tinha sido condenado sobre consumo de drogas. "Estive aterrorizada o tempo todo", contou a concorrente em anonimato, com medo de represálias. Um outro marido do programa já tinha sido sentenciado por violência doméstica – algo que o programa do Channel 9 (estação televisiva que transmite o programa) escondeu alegadamente, mais uma vez, da parceira.

Durante as gravações do programa, o marido do programa atirou, segundo a mulher, um microfone contra a parede, um outro objeto contra os produtores e até lesionou a concorrente deixando uma nódoa negra ao que o parceiro respondeu: "Merda! Peço imensa desculpas." Tal como o canal, o marido negou as alegações: "São totalmente falsas, maliciosas e uma completa distorção da realidade." Em entrevista para a investigação "Panorama" do canal BBC, nove ex-concorrentes disseram estar desiludidos com a produção e pediram que o programa não aceite mais candidatos com antecedente criminal. Em reação, o canal Channel 9 e a Endemol Shine Australia defenderam ter "protocolos robustos para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes", com avaliações psicológicas e exames médicas independentes. Porém, as companhias reconheceram um dos casos de violência doméstica e justificou a decisão de incluir o concorrente: "a condenação aconteceu há nove anos e resultou numa multa de 240 euros, sendo o nível mais baixo de gravidade para este tipo de infração". Sobre a partilha de historial, o Channel 9 limitou-se a afirmar que não está previsto partilhar informações pessoais ou de antecedentes entre casais.