- Noticiário das 3h
- 14 jun, 2026
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Polémica
Programa "Casados à Primeira Vista" da Austrália acusado de ocultar historial de droga e violência de parceiros
14 jun, 2026 - 01:01 • Catarina Magalhães
Participantes afirmaram terem se sentido inseguras e desprotegidas, porque desconheciam os antecedentes criminais dos parceiros. Já o Channel 9 limitou-se a afirmar que não está previsto partilhar informações pessoais ou de antecedentes entre casais.
Depois de surgirem três acusações de noivas terem sido violadas numa edição no Reino Unido, o programa "Casados à Primeira Vista" da Austrália traz mais uma polémica, avançou no sábado a estação britânica BBC.
Participantes do programa australiano afirmaram terem se sentido inseguras e desprotegidas, porque desconheciam os antecedentes criminais dos parceiros.
"Porque é que o programa aceita esse risco? Deveria haver consentimento informado", defende uma das concorrentes da edição do ano passado. "As noivas não estão seguras e o canal está a ganhar dinheiro à custa de pessoas vulneráveis."
As verificações de cadastro criminal foram "apressadas", contou outro noivo. "Se estiverem com alguém que tem um passado duvidoso, deves ser informado disso."
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Entre os testemunhos, sabe-se que uma mulher participou no programa sem saber que o homem com quem foi dada como compatível tinha sido condenado sobre consumo de drogas. "Estive aterrorizada o tempo todo", contou a concorrente em anonimato, com medo de represálias.
Um outro marido do programa já tinha sido sentenciado por violência doméstica – algo que o programa do Channel 9 (estação televisiva que transmite o programa) escondeu alegadamente, mais uma vez, da parceira.
Polémica
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Durante as gravações do programa, o marido do programa atirou, segundo a mulher, um microfone contra a parede, um outro objeto contra os produtores e até lesionou a concorrente deixando uma nódoa negra ao que o parceiro respondeu: "Merda! Peço imensa desculpas."
Tal como o canal, o marido negou as alegações: "São totalmente falsas, maliciosas e uma completa distorção da realidade."
Em entrevista para a investigação "Panorama" do canal BBC, nove ex-concorrentes disseram estar desiludidos com a produção e pediram que o programa não aceite mais candidatos com antecedente criminal.
Em reação, o canal Channel 9 e a Endemol Shine Australia defenderam ter "protocolos robustos para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes", com avaliações psicológicas e exames médicas independentes.
Porém, as companhias reconheceram um dos casos de violência doméstica e justificou a decisão de incluir o concorrente: "a condenação aconteceu há nove anos e resultou numa multa de 240 euros, sendo o nível mais baixo de gravidade para este tipo de infração".
Sobre a partilha de historial, o Channel 9 limitou-se a afirmar que não está previsto partilhar informações pessoais ou de antecedentes entre casais.
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As estrelas do programa australiano também são populares no Reino Unido, sendo transmitidas no britânico Channel 4, o mesmo canal que reagiu à polémica no país, sabia das alegadas violações e acabou por retirar todos os episódios da temporada atual e das anteriores das plataformas de streaming, bem como dos canais televisivos.
Entre as acusações, uma mulher do programa disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa: "ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima".
Mas, pela Austrália, tudo está "on" e os episódios das edições "Casados à Primeira Vista" da Austrália continuam disponíveis.
O "Casados à Primeira Vista" é um formato de entretenimento internacional, com várias edições até em Portugal nos últimos anos, e tem como objetivo "casar" completos desconhecidos sem papéis legais.
O resto dos episódios desenrola na "lua de mel" e nos episódios diários da rotina dos casais, avaliando a compatibilidade entre os pares.
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