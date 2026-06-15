Amália. Modelo de linguagem IA em português apresentado este mês

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, anunciou hoje que o modelo de linguagem de Inteligência Artificial (IA) em português Amália será apresentado "este mês".

"É um projeto com dois anos [e representa] um investimento de mais de 5 milhões de euros por parte do Estado português, com apoio do PRR. O projeto vai ser apresentado até ao final do mês e tem tido resultados muito positivos", indicou hoje o governante em declarações à Lusa em Macau.

O representante português esteve presente hoje em Macau na inauguração do 35º Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), que junta 36 reitores e presidentes de instituições de ensino superior dos Países de Língua Portuguesa (PLP).

O Amália - Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial faz parte da Agenda Nacional de IA, e foi desenvolvido por uma equipa composta pela Universidade Nova de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade do Minho e a Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Segundo o ministro, o objetivo do projeto era oferecer "maior rigor em toda a dimensão da língua e cultura portuguesa", com a ambição de ser "usado e melhorado por todos os países da lusofonia". .

"É o objetivo mais ambicioso, ter um modelo de linguagem em grande escala em língua portuguesa, que preserva especificidades linguísticas, aspetos culturais e contextuais do português de Portugal e das suas variantes, algo que os modelos de IA em língua inglesa ou chinesa muitas vezes não têm, por não terem acesso aos mesmos dados", apontou Alexandre.

Este ano, o Ministério da Reforma do Estado classificou o modelo de IA como "estratégico para Portugal", anunciando que seria "orientado para o desenvolvimento de novos casos de uso, incluindo no sistema educativo, para apoiar alunos e professores com ferramentas adaptadas ao contexto português".

O processo de criação do Amália começou com a recolha e processamento de dados em português europeu em larga escala, os quais foram filtrados com base na sua relevância e qualidade linguística, e com conhecimento recolhido até 2023. .

Uma versão de teste do primeiro modelo de linguagem português foi concluída na primeira metade de 2025, e a versão final será agora apresentada este mês.

"O Amália será um modelo aberto e gostaríamos de o promover em todo o espaço lusófono, bem como envolver outras instituições no seu aperfeiçoamento", destacou o ministro.

Para levar a cabo o treino dos modelos, foi utilizada infraestrutura computacional em grande escala, através de supercomputadores ibéricos, como o espanhol Mare Nostrum 5, o português Deucalion, e europeus, através da rede EuroHPC.

Segundo um relatório técnico da equipa de investigação e desenvolvimento a que Lusa teve acesso, o modelo teve o melhor desempenho em português europeu face a outros modelos de linguagem IA.

A Agenda Nacional de Inteligência Artificial aprovada pelo Governo português este ano terá um investimento acima dos 400 milhões de euros até 2030, maioritariamente com fundos euros.