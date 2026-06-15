Apoio à Seleção: Renascença em emissão inédita das rádios nacionais

“Cada estação manterá a sua identidade editorial, os seus conteúdos e a sua audiência, mas todas partilharão o mesmo espaço e o mesmo propósito: apoiar Portugal no arranque do Mundial 2026, indica a organização, em comunicado.

A iniciativa inédita em mais de 100 anos de rádio vai juntar as estações dos grupos Renascença Multimédia e Bauer.

A partir das 7h00, os programas da manhã das rádios Renascença, RFM, Mega Hits, Rádio Comercial, m80 e Cidade FM vão estar em direto da Cidade do Futebol, em Oeiras.

A Renascença junta-se a uma emissão inédita de apoio à estreia da seleção nacional no Mundial de Futebol . A iniciativa vai juntar várias rádios na quarta-feira, 17 de junho, dia do Portugal - República Democrática do Congo , em Houston.

José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimédia, afirma que "fazer o que ainda não foi feito é uma paixão de sempre” da Rádio e da Renascença, RFM e Mega Hits.

"E quando estão em causa objetivos maiores, a nossa disponibilidade para deixar cair rivalidades é total. Por isso recebemos de braços abertos o convite da Galp e da Rádio Comercial”, sublinha o administrador do Grupo Renascença Multimédia.

A emissão inédita vai vestir a camisola da seleção e de valores como o “fairplay, respeito, união, alegria e colaboração para construir um mundo mais pacífico e menos conflituoso”.

“São valores que o desporto e o futebol devem transmitir e que a Rádio protagoniza, de modo aberto, colaborativo e maduro como seguramente nenhum outro mercado conseguiria projetar. A Rádio é diferente. E faz essa diferença na vida de cada pessoa e na vida de Portugal. Essa é a nossa Missão e agora com a seleção", sublinha José Luís Ramos Pinheiro.