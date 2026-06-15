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Apoio à Seleção: Renascença em emissão inédita das rádios nacionais

15 jun, 2026 - 18:00 • Redação

Na quarta-feira, dia da estreia de Portugal no Mundial 2026, os programas da manhã das rádios Renascença, RFM, Mega Hits, Rádio Comercial, m80 e Cidade FM vão estar em direto da Cidade do Futebol, em Oeiras.

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Seleção nacional entra em campo na quarta-feira. Foto: FPF
Seleção nacional entra em campo na quarta-feira. Foto: FPF
FIFA World Cup 2026 : International soccer friendly - Portugal vs Nigeria. Foto: Paulo Cunha/Lusa

A Renascença junta-se a uma emissão inédita de apoio à estreia da seleção nacional no Mundial de Futebol. A iniciativa vai juntar várias rádios na quarta-feira, 17 de junho, dia do Portugal - República Democrática do Congo, em Houston.

A partir das 7h00, os programas da manhã das rádios Renascença, RFM, Mega Hits, Rádio Comercial, m80 e Cidade FM vão estar em direto da Cidade do Futebol, em Oeiras.

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A iniciativa inédita em mais de 100 anos de rádio vai juntar as estações dos grupos Renascença Multimédia e Bauer.

“Cada estação manterá a sua identidade editorial, os seus conteúdos e a sua audiência, mas todas partilharão o mesmo espaço e o mesmo propósito: apoiar Portugal no arranque do Mundial 2026, indica a organização, em comunicado.

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José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimédia, afirma que "fazer o que ainda não foi feito é uma paixão de sempre” da Rádio e da Renascença, RFM e Mega Hits.

"E quando estão em causa objetivos maiores, a nossa disponibilidade para deixar cair rivalidades é total. Por isso recebemos de braços abertos o convite da Galp e da Rádio Comercial”, sublinha o administrador do Grupo Renascença Multimédia.

A emissão inédita vai vestir a camisola da seleção e de valores como o “fairplay, respeito, união, alegria e colaboração para construir um mundo mais pacífico e menos conflituoso”.

“São valores que o desporto e o futebol devem transmitir e que a Rádio protagoniza, de modo aberto, colaborativo e maduro como seguramente nenhum outro mercado conseguiria projetar. A Rádio é diferente. E faz essa diferença na vida de cada pessoa e na vida de Portugal. Essa é a nossa Missão e agora com a seleção", sublinha José Luís Ramos Pinheiro.

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