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Campanha para ajudar quem precisa de medicamentos arranca em 500 farmácias

15 jun, 2026 - 07:05 • Lusa

Desde 2016, esta iniciativa solidária apoiou mais de 46 mil pessoas a melhorarem a saúde e qualidade de vida.

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Mais de 500 farmácias aderem a partir de hoje à campanha "Dê troco a quem precisa", iniciativa que convida a doar o troco das compras em farmácias para garantir acesso a medicamentos essenciais a famílias em situação de vulnerabilidade.

Desde 2016, esta iniciativa solidária apoiou mais de 46 mil pessoas a melhorarem a saúde e qualidade de vida, e dispensou mais de 3,6 milhões de embalagens de medicamentos, segundo comunicado da associação Dignitude, promotora da iniciativa.

A 15.ª edição da campanha solidária decorre até 26 de junho, para angariar apoios para o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, em mais de 500 farmácias espalhadas pelo continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. .

Os beneficiários dos donativos são cidadãos e famílias em situação de comprovada carência socioeconómica, referenciados por entidades parceiras locais, como autarquias, IPSS, Cáritas e Misericórdias que integram uma rede colaborativa presente em todo o país. .

Estes beneficiários têm acesso a um cartão abem que lhes permite comprar nas farmácias aderentes os medicamentos comparticipados prescritos, sem quaisquer custos.

"Queremos transformar um gesto simples num impacto real na vida de milhares de pessoas que enfrentam dificuldades no acesso à medicação", disse a diretora executiva da associação, Sara Nóbrega.

A associação emite recibos dos donativos no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais, informa ainda no comunicado.

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