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Música
Bonnie Tyler acordou do coma induzido "muito debilitada" e continua internada em Faro
16 jun, 2026 - 20:12 • Catarina Magalhães
Estrela do hit dos anos 1980 "Total Eclipse Of The Heart" terá sentido fortes dores abdominais no início de maio e o quadro clínico da cantora piorou poucos dias depois. A equipa agradece o apoio dos fãs e diz que Bonnie "está ciente e muito grata pelos vossos votos de melhoras".
Depois de um mês e meio internada, a cantora britânica Bonnie Tyler saiu do coma induzido na segunda-feira, mas continua "muito debilitada" e internada nos cuidados intensivos do hospital de Faro, avançou a equipa no seu site oficial.
A artista, de 75 anos, esteve em coma e ligada a um ventilador desde dia 7 de maio, depois de ter sido submetida a uma cirurgia ao intestino.
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A estrela do hit dos anos 1980 "Total Eclipse Of The Heart" terá sentido fortes dores abdominais e procurou assistência médica no início do mês passado.
"Apesar das melhoras, é um processo lento", lê-se no comunicado.
Cantora Bonnie Tyler em coma induzido e prognóstico reservado
Artista, 74 anos, reside no Algarve há vários anos(...)
"Os médicos continuam confiantes de que terá uma boa recuperação."
Até ao momento, os concertos planeados para este verão pela Europa vão ser cancelados ou adiados para 2027, o que "afetará todos os concertos agendados até ao final de agosto".
Porém, a equipa acredita que os eventos programados de outubro adiante aconteçam, agradecendo "o amor e apoio de todo o mundo pela Bonnie".
"Ela está ciente e muito grata pelos vossos votos de melhoras."
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