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Dia de sorte? Português ganha terceiro prémio no Euromilhões
16 jun, 2026 - 21:46 • Redação
Ninguém acertou no primeiro prémio e na próxima semana vai estar em jogo um jackpot estimado de 38 milhões de euros.
Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o terceiro prémio do Euromilhões desta terça-feira, 16 de junho de 2026.
O "sortudo" vai receber 85 mil euros, menos 20% em impostos.
O primeiro prémio, no valor de 26 milhões de euros, não registou nenhum sorteado.
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O jackpot da próxima sexta-feira, 19 de junho de 2026, aumenta para 38 milhões.
A chave do concurso do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 18 - 25 - 31 - 37 - 45 e pelas estrelas 4 e 9.
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