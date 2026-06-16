Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jogos Santa Casa

Dia de sorte? Português ganha terceiro prémio no Euromilhões

16 jun, 2026 - 21:46 • Redação

Ninguém acertou no primeiro prémio e na próxima semana vai estar em jogo um jackpot estimado de 38 milhões de euros.

A+ / A-

Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o terceiro prémio do Euromilhões desta terça-feira, 16 de junho de 2026.

O "sortudo" vai receber 85 mil euros, menos 20% em impostos.

O primeiro prémio, no valor de 26 milhões de euros, não registou nenhum sorteado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O jackpot da próxima sexta-feira, 19 de junho de 2026, aumenta para 38 milhões.

A chave do concurso do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 18 - 25 - 31 - 37 - 45 e pelas estrelas 4 e 9.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas