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Duran Duran atuam em novembro em Lisboa

16 jun, 2026 - 09:10 • Lusa

O álbum mais recente da banda, "Danse Macabre", foi editado em outubro de 2023. O disco inclui temas inéditos, reinterpretação de outros mais antigos e "covers" de músicas de artistas e bandas.

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Os britânicos Duran Duran, responsáveis por temas como "Girls on film" e "Ordinary World", regressam a Portugal este ano, para um concerto na MEO Arena, em Lisboa, em novembro, foi anunciado esta terça-feira.

O concerto, marcado para 3 de novembro, "assinala o reencontro do público português com um dos projetos mais influentes, inovadores e duradouros da música contemporânea", refere a promotora Sodade, em comunicado.

Os Duran Duran, liderados por Simon LeBon, surgiram em Birmingham, em 1978, no auge do movimento New Wave.

A banda estreou-se ao vivo em Portugal em 1982, com concertos em Lisboa e no Porto, tendo regressado depois em 2005 para um novo concerto em nome próprio.

Depois, atuaram nos festivais Delta Tejo, em 2008, e Rock in Rio, em 2022, ambos em Lisboa.

Os Duran Duran são responsáveis por temas como "Girls on film", "Rio", "Ordinary World", "Hungry Like The Wolf", "Come undone" e "The wild boys".

O álbum mais recente da banda, "Danse Macabre", foi editado em outubro de 2023. O disco inclui temas inéditos, reinterpretação de outros mais antigos e "covers" de músicas de artistas e bandas como Billie Eilish, Talking Heads e The Specials.

Os bilhetes para os concertos dos Duran Duran em Lisboa, cujo preço começa nos 70 euros, estarão à venda a partir das 09h00 de quinta-feira.

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