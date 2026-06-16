Escritora Djaimilia Pereira de Almeida vence Prémio D. Diniz

O júri é constituído por três escritores. Fernando Pinto do Amaral, Pedro Mexia e Mário Cláudio escolheram distinguir com o Prémio D. Diniz, atribuído pela Fundação Casa de Mateus, o “Livro da Doença” (ed. Relógio D’Água), da autoria de Djaimilia Pereira de Almeida.

A obra escrita na sequência da morte do pai da escritora é, nas palavras do júri, um livro que dá “a entrever a existência humana na sua relação problemática com a história e a contingência dos dias”. Já em 2025, o mesmo livro tinha sido distinguido com o Prémio Fernando Namora.

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Nas suas redes sociais, Djaimilia Pereira de Almeida já se mostrou honrada com a atribuição do prémio. Segundo o júri, “através de uma escrita nunca verdadeiramente autobiográfica, mas desdobrada a partir de um mundo interior de particular densidade, Djaimilia Pereira de Almeida confirma-se nesta obra como uma das grandes vozes da prosa em língua portuguesa”.

Como disse, em entrevista à Renascença, quando lançou o livro, “Livro da Doença” nasceu a partir de um livro que o seu pai desejou escrever.

“Resolvi fazer um livro sobre o nada que me tinha restado desse outro livro, numa tentativa talvez de prolongá-lo, ou de conversar com ele um bocadinho, pensando que talvez conversar com os sonhos de uma pessoa é conversar com ela, para além de qualquer final”, explicou.

Djaimilia Pereira de Almeida já venceu outros prémios, entre eles o Prémio Vergílio Ferreira. Com a obra “Toda a Ferida É Uma Beleza” ganhou o Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores e foi finalista do Prémio Oceanos com “Maremoto”. Já o livro “Visão das Plantas” ficou em segundo lugar no Prémio Oceanos.