A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 16 de junho de 2026, é composta pelos números 18 - 25 - 31 - 37 - 45 e pelas estrelas 4 e 9.

Em jogo no primeiro prémio estão 26 milhões de euros.



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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

[Notícia atualizada às 20h50 para corrigir título anterior: "Euromilhões desta terça-feira"]