Exemplar raro do Super Mario Bros para Nintendo vendido por três milhões de euros

Uma cópia do videojogo Super Mario Bros para a Nintendo (NES) foi vendida em leilão por mais de três milhões de euros, sendo considerada "o melhor exemplar conhecido", por possuir um selo brilhante e autocolante intacto na tampa superior.

A Nintendo começou a utilizar uma etiqueta brilhante na tampa superior dos jogos como selo de garantia de uso no início de 1986, após ter utilizado de forma efémera uma etiqueta mate, presente exclusivamente nas cópias de lançamento do mercado de teste da consola em 1985.

Quarenta anos depois, este selo em forma de etiqueta tornou-se um símbolo de grande valor para os colecionadores de videojogos, especialmente porque indica que a cópia do título permaneceu intacta e sem ser aberta durante todos estes anos.

Na sexta-feira foi vendida em leilão uma cópia do videojogo Super Mario Bros para a consola NES com o cobiçado selo de etiqueta brilhante por 3.750.000 dólares (cerca de 3.230.850 euros à taxa de câmbio atual), tornando-se assim a cópia de um videojogo mais valorizada atualmente.

Por ter esta etiqueta colada na tampa superior, foi identificado como um exemplar de segunda produção e, "sem exemplares de primeira produção conhecidos em estado selado", tornou-se "a cópia selada mais antiga confirmada deste jogo revolucionário", sublinhou a casa de leilões responsável pela transação, a Heritage Auctions.

Esta cópia é ainda mais exclusiva porque, segundo a casa de leilões, só se conhecem três cópias seladas com etiquetas brilhantes de segunda produção em todo o mundo.

Entre estas três cópias, a leiloada é a de "maior qualidade", realçou.

Esta cópia de Super Mario Bros foi fabricada antes de a Nintendo começar a embalar os seus jogos em plástico.

Assim, são cópias "difíceis de encontrar em bom estado", dado que passaram 40 anos com as superfícies de cartão expostas e a capa em cor preta, destacou ainda.

"Em muitos aspetos, representa o mais próximo que um colecionador pode estar de possuir o momento exato em que Super Mario Bros transformou os videojogos de consola, passando de uma novidade com dificuldades para se tornar uma parte permanente da história cultura", concluiu a casa de leilões.

Juntamente com a cópia do jogo, o leilão incluiu uma consola NES Control Deck da edição de lançamento, enquadrada na "época dos testes de mercado em Los Angeles". Esta consola também se encontra na sua caixa e sem uso.