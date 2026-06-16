Jogos da seleção e cerveja em modo self-service. ​O que há de novo no Rock in Rio Lisboa?

A poucos dias da abertura de portas de nova edição do Rock in Rio Lisboa, vão-se conhecendo as novidades deste ano da Cidade do Rock.

Tal como há dois anos, o festival coincide com a realização de uma grande competição de futebol, desta vez o Mundial. Ora, ir ao Rock in Rio vai ser compatível com acompanhar o que se passa do outro lado do oceano.

Na Arena Música e Futebol, entre as 13h00 e as 23h00, serão transmitidos vários jogos do campeonato. Está também garantida a transmissão do Portugal-Colômbia, já na madrugada de 28 de junho. Termina o concerto de Rod Stewart, cabeça de cartaz de dia 27 de junho, e começa a transmissão do jogo da equipa das quinas, não só na tal Arena Música e Futebol, mas também nos vários palcos do Rock in Rio.

Mas não fica por aqui a aproximação do Rock in Rio à equipa das quinas. Todos os dias do evento, entre as 18h00 e as 19h00, vai existir um momento de apoio à seleção. À frente do Palco Mundo será desfraldada uma camisola e um “bandeirão” de Portugal com mais de 2.500 m² e o lançamento de 70 bolas gigantes sobre o público.

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Uma hora depois, será tempo de pôr os olhos no céu para outra novidade da edição deste ano: o "The Flight". Cinco aeronaves Yak-52, pilotadas pela equipa luso-espanhola Yakstars, uma das maiores equipas de acrobacias aéreas do mundo, vão cruzar os céus à beira Tejo. A organização promete um “balett acrobático sincronizado com uma banda sonora original, criada especialmente para o momento, e muita pirotecnia na clareira do Palco Mundo”.

“O espetáculo terá mais de 400 disparos de pirotecnia diurna e fumo colorido, que pintarão o céu da Cidade do Rock com as cores do festival”, descrevem.

O espaço do Rock in Rio Lisboa, já se sabe, está maior, terá este ano capacidade para 100 mil pessoas, vai ter mais espaço para restauração e casas de banho. E vai ter também novas formas de comprar cerveja. Vão existir quatro “beer walls”, em registo de autoatendimento, com recurso a tecnologia avançada. No recinto, vão andar os já habituais mochileiros também a vender bebidas e haverá também oito bebedouros da EPAL.

Para os que optam por consumir bebidas em garrafas ou latas, atenção que este ano a Cidade do Rock aderiu ao sistema Volta. Os festivaleiros podem receber o valor do depósito através da app ou podem doar a organizações sem fins lucrativos. O Rock in Rio Lisboa também aponta, como alternativa, fazer reverter os pontos Volta solidários a favor da Liga dos Bombeiros Portugueses.

A aplicação do Rock in Rio Lisboa também promete ter novas funções, por exemplo, saber a lotação das casas de banho. Nunca será demais lembrar que, através da app, pode agendar ir à Roda Gigante ou ao Slide, mas atenção que só pode fazer a marcação quando estiver no recinto.