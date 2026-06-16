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​Portugal - RD Congo. Acompanhe a emissão especial da Renascença

16 jun, 2026 - 16:36 • Marina Duarte

17 de junho, das 16h às 21h, acompanhe a emissão especial da Renascença em direto do Museu da Cerveja, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

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À conquista do único grande troféu que falta a Portugal, a Seleção das Quinas já está nas Américas e a Renascença também, com o repórter André Maia.

Deste lado do Atlântico, a emoção vive-se jogo a jogo e a estreia é dia 17, frente à República Democrática do Congo.

A partir das 16h, acompanhe tudo na rádio ou junte-se à emissão especial, em direto, do Museu da Cerveja, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

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A emissão arranca às 16h, com o Take-away, com a Sónia Santos e o Daniel Leitão. Até às 21h, pode contar com muitos convidados, reportagem, comentário e o relato de André Maia, enviado Renascença aos Estados Unidos.

Os treinadores António Oliveira e Bruno Ferreira, o comentador Francisco Sousa, Tiago Rocha (VAR Renascença) e os ex-jogadores Mónica Mendes e Álvaro Magalhães estão entre os vários convidados desta Bola Branca Especial - Mundial 2026 que marca o primeiro jogo de Portugal na mais importante prova de futebol.

Na equipa Renascença pode contar com os jornalistas Luís Aresta, Rui Viegas, Hugo Tavares da Silva, João Filipe Cruz, Jaime Dantas da Silva e Eduardo Soares da Silva.

Depois do apito final, ligue-se ao Youtube da Renascença onde teremos a análise e as reações à estreia da seleção portuguesa no Mundial 2026.

Dia 23, no jogo Portugal - Uzbequistão, repetimos a dose à mesma hora e no mesmo local.

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