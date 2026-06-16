Ronan Keating, Natalie Imbruglia e Eagle-Eye Cherry no Douro & Porto Wine Festival

Os Ronan Keating, Natalie Imbruglia, Eagle-Eye Cherry, Aurea, Lena D"Água e Olavo Bilac integram o cartaz deste ano do Douro & Porto Wine Festival, que regressa a Lamego e à região do Douro a 03 e 04 de julho.

O programa do evento, a que a Lusa teve acesso, conta também com atuações dos DJ Sets de Rui Pregal da Cunha e Raquel Loureiro, assim como apresentações gastronómicas com diversos chefs de renome.

Após uma única atuação em Portugal em 2005, a cantora e compositora australiana Natalie Imbruglia regressa para atuar no Palco Douro, no dia 03 de julho, onde apresentará temas do novo álbum "Algorithm".

No mesmo dia atua o sueco Eagle-Eye Cherry, conhecido pela sua mistura melódica folk e rock alternativo, que é autor de temas como "Falling In Love Again", "Are You Still Having Fun?" e "Long Way Around" (com Neneh Cherry). O artista lançou em 2025 o álbum mais recente, "Become A Light".

O eterno vocalista da banda Santos & Pecadores e elemento dos Resistência integra igualmente o cartaz do primeiro dia do Douro & Porto Wine Festival. Olavo Bilac une a sua icónica voz rouca a uma mistura sonora de samba e bossa nova, morna e semba, fado e balada. A DJ Raquel Loureiro completa o cartaz do primeiro dia do festival.

No dia 04 de julho, as margens do Douro recebem Ronan Keating, o cantor pop irlandês que foi líder da boyband Boyzone e que se estreou a solo com "When You Say Nothing at All", que haveria de se tornar o seu primeiro número 1 nos tops em vários países.

Seguiram-se hits como "Life Is a Rollercoaster", "The Way You Make Me Feel", "Lovin" Each Day" ou "If Tomorrow Never Comes" e colaborações com artistas como Elton John, LeAnn Rimes, Robbie Williams e Emeli Sandé. .

A cantora Aurea atua também no segundo dia do evento e leva consigo alguns dos maiores hinos dos últimos 16 anos, como "Okay Alright", "Busy (For Me)", "Frágil", "I Didn"t Mean It", "Scratch My Back" ou "Volta". .

Lena D"Agua sobe ao palco na mesma data, com um alinhamento que, segundo a organização, "irá certamente integrar verdadeiros tesouros da música portuguesa", passando pelos álbuns mais recentes, "Desalmadamente" (2019) - galardoado com o Prémio PLAY de Melhor Artista Feminina e um "Prémio José Afonso" - e "Tropical Glaciar", editado em 2024.

O cantor e músico Rui Pregal da Cunha, vocalista da lendária banda Heróis do Mar, apresenta-se também no dia 04, em formato DJ Set.

Além da música, o Douro & Porto Wine Festival oferece também experiências para os apreciadores de vinho e de gastronomia.

Nesta edição, o festival volta a realizar a Wine Village, um espaço dedicado à descoberta de produtores e quintas que representam a diversidade e a riqueza vínica da região.

A componente gastronómica ganha igualmente destaque com o regresso do espaço Fogo de Chão, uma área dedicada à cozinha ao vivo, sob curadoria do chef Renato Cunha.

Durante os dois dias serão apresentados oito pratos distintos, incluindo propostas de carne, peixe e opções vegetarianas, concebidos pelos chefs Renato Cunha, António Vieira, Miguel Cardoso, Pedro Machado, Nuno Castro, Diogo Novais Pereira e Carlos Costa. .

Os bilhetes para a edição de 2026 do Douro & Porto Wine Festival já se encontram à venda nos locais habituais, com um preço diário de 35 euros e um passe para os dois dias disponível por 50 euros. Na edição de 2026, o Douro & Porto Wine Festival reforça a aposta "numa experiência única transversal a todo o recinto", disponibilizando ao público um único tipo de bilhete de acesso ao festival. .

Outra das novidades deste ano é a disponibilização de estacionamento premium junto ao recinto, acessível a todos os festivaleiros mediante aquisição prévia, com um valor diário de 10 euros.

Além desta nova solução de estacionamento, o festival continua a disponibilizar gratuitamente serviços de shuttle e transfer fluvial, assegurando a ligação aos parques de estacionamento gratuitos localizados em Lamego, Cambres e Peso da Régua.